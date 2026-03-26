Izdržljiv mikroorganizam pobija skeptike: Je li život do nas stigao na svemirskim stijenama?

U eksperimentima na Sveučilištu Johns Hopkins doktorandica Lily Zhao je pomoću posebnog plinskog topa izložila bakterije tlakovima do 2,4 gigapaskala, čime su simulirani uvjeti koje bi mikroorganizmi mogli doživjeti pri izbacivanju s planeta tijekom snažnog udara. Unatoč očekivanjima, velik dio mikroba je preživio. 'Bila sam prilično iznenađena jer je stopa preživljavanja bila oko 95 do 97 posto ', izjavila je Zhao.

I pri najvišim postignutim tlakovima, prije nego što bi se eksperimentalna oprema počela oštećivati, stopa preživljavanja ostajala je oko 60 posto. Istraživanje, koje je financirala NASA i objavljeno je u časopisu PNAS Nexus, bavi se ključnim aspektom hipoteze o litopanspermiji, ideje da bi život mogao putovati svemirom u stijenama izbačenima udarima asteroida ili kometa.

Za eksperiment je odabran mikroorganizam Deinococcus radiodurans, poznat po iznimnoj otpornosti na radijaciju, dehidraciju i ekstremne uvjete. Ovu bakteriju odabrala je mikrobiologinja Jocelyne DiRuggiero upravo zbog njezine sposobnosti preživljavanja u uvjetima sličnima onima u svemiru.

Profesor K.T. Ramesh objasnio je da je istraživanje motivirano nedostatkom pouzdanih podataka o tome mogu li mikrobi preživjeti prijenos između planeta, primjerice s Marsa na njegov mjesec Phobos. Rezultati sugeriraju da bi mikroorganizmi mogli preživjeti početnu fazu izbacivanja u svemir, što je jedan od najkritičnijih koraka u tom procesu. Iako to ne dokazuje da se prijenos života između planeta doista događa, pruža snažnije eksperimentalne temelje za tu mogućnost, piše Mashable.

Znanstvenici naglašavaju da su ovakva istraživanja važna jer pomažu razumjeti granice života i potencijal njegove prisutnosti izvan Zemlje, iako to pitanje još uvijek ostaje otvoreno.