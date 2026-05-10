Lelekice stvorile pomutnju u Beču: Na tirkiznom tepihu servirale ludo dobra izdanja

I. B.

10.05.2026 u 18:10

Lelek na tirkiznom tepihu Eurosonga Izvor: Profimedia / Autor: MAX SLOVENCIK / AFP / Profimedia
Hrvatske predstavnice na Eurosongu još nisu stale na pozornicu, a već dominiraju eurovizijskim društvenim mrežama. Lelekice su pažnju privukle još prije prvog nastupa, i to modnim izdanjima za tirkizni tepih

Tirkizni tepih službeno je otvorio novo izdanje Eurosonga, a među delegacijama koje su odmah izazvale najviše reakcija našla se upravo hrvatska grupa Lelek. Njihov spoj tradicijskih motiva, upečatljivih kostima i moderne estetike pokazao se punim pogotkom među eurovizijskim fanovima, koji ih posljednjih dana sve češće izdvajaju kao jedno od najvećih iznenađenja natjecanja.

Lelekice privukle poglede već na tepihu

Hrvatske predstavnice odmah su završile među najkomentiranijim delegacijama. Posebnu pažnju izazvali su njihove efektne crno-bijele kreacije na tirkiznom tepihu, dok na pozornici dominiraju u crveno-bijelim kostimima.

Lelek na tirkiznom tepihu Eurosonga Izvor: Profimedia / Autor: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia

Hrvatska sve bolje stoji i na kladionicama

Nakon druge probe Lelek je zabilježio i rast na eurovizijskim kladionicama. Hrvatska je skočila nekoliko mjesta, a interes publike dodatno je porastao nakon objave nastupa pjesme 'Andromeda'.

Lelek, druga proba za nastup na Eurosongu u Beču Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sarah Louise Bennett

Eurovizijska atmosfera u Beču posljednjih dana sve je intenzivnija, a lokalni kafići pretvaraju se u fan zone za pojedine države. Jedan od njih posebno navija upravo za hrvatske predstavnice, što dodatno pokazuje koliko su Lelekice uspjele privući pažnju prije samog nastupa.

Prva polufinalna večer Eurosonga održava se 12. svibnja, kada će Lelek pjesmom 'Andromeda' pokušati izboriti mjesto u velikom finalu.

Grupa Lelek - polazak za Beč Izvor: Pixsell / Autor: Pixsell

