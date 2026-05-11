Konzervativne prognoze i najavljeno poskupljenje Switcha 2 srušili cijenu dionica Nintenda

Najava bilo kakvog poskupljenja nikad nije dobro prihvaćena u javnosti, a to je na svojoj koži osjetio i japanski Nintendo
Tako su dionice Nintenda zabilježile pad od 8,4 posto nakon što je najavljeno poskupljenje konzole Switch 2. Iz tvrtke su odluku o poskupljenju pokušali opravdati porastom cijene memorijskih čipova (zbog povećanih potreba AI sustava) te povećanim troškovima same proizvodnje uređaja.
Podsjetimo, Nintendo je objavio da će Switch 2 biti skuplji za oko 50 dolara na tržištu SAD-a, odnosno za oko 64 dolara u matičnom Japanu. Očekuje se da će cijena u EU-u biti za 30-ak eura viša nego dosad.
Iako su iz Nintenda najavili da do ožujka 2027. godine planiraju prodati 16,5 milijuna primjeraka Switcha 2, što izgleda kao impresivna brojka, radi se zapravo o padu u odnosu na 19,86 milijuna primjeraka prodanih od lansiranja te konzole u lipnju prošle godine.
Predviđanja su izazvala zabrinutost investitora jer se obično u prvoj godini povećavaju prognoze, a ne smanjuju. No analitičari ističu da je trenutačno najveći razlog za Nintendovo smanjenje prognoze porast cijena i potencijalna slabija potražnja.
Nintendo je dosad obično bio konzervativan u svojim procjenama pa se analitičari nadaju da će to biti slučaj i sada.
'Iako slabe smjernice za isporuke vjerojatno odražavaju pretjeran oprez u pogledu potražnje, sam porast cijene bio je umjeren i očekujemo da će isporuke biti bolje nego što tvrtka predviđa', rekao je direktor tvrtke Morningstar Kazunori Ito, a prenosi CNBC.
Ito je uvjeren da će prodaja Switcha 2 dosegnuti 19 milijuna primjeraka u tekućoj fiskalnoj godini (koja završava u ožujku 2027.) jer, kako kaže, više od 100 milijuna korisnika Switcha prešlo je na novu platformu i povećalo kupnju igara.
No iz Nintenda su objavili da očekuju kako će prodaja softvera na originalnom Switchu i Switchu 2 dosegnuti ukupno 165 milijuna primjeraka, odnosno oko 11 posto manje nego u prethodnoj godini. Ito pak predviđa da će korisnici u drugom dijelu godine povećati svoju potrošnju te procjenjuje prodaju softvera na 205 milijuna primjeraka, što je znatno iznad Nintendove konzervativne prognoze.
Zasad investitori pomno prate signale iz same tvrtke i čekaju više informacija o ponudi i nadolazećim igrama. Fokus je stavljen na popularni događaj Nintendo Direct, a on bi se trebao održati u lipnju i donijeti popis softvera koji će biti lansiran te tako otkriti potencijalne velike hitove, ali i omogućiti investitorima bolji pregled daljnjeg razvoja događaja.