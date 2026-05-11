Konzervativne prognoze i najavljeno poskupljenje Switcha 2 srušili cijenu dionica Nintenda

Podsjetimo, Nintendo je objavio da će Switch 2 biti skuplji za oko 50 dolara na tržištu SAD-a, odnosno za oko 64 dolara u matičnom Japanu. Očekuje se da će cijena u EU-u biti za 30-ak eura viša nego dosad.

Tako su dionice Nintenda zabilježile pad od 8,4 posto nakon što je najavljeno poskupljenje konzole Switch 2 . Iz tvrtke su odluku o poskupljenju pokušali opravdati porastom cijene memorijskih čipova (zbog povećanih potreba AI sustava) te povećanim troškovima same proizvodnje uređaja.

Iako su iz Nintenda najavili da do ožujka 2027. godine planiraju prodati 16,5 milijuna primjeraka Switcha 2, što izgleda kao impresivna brojka, radi se zapravo o padu u odnosu na 19,86 milijuna primjeraka prodanih od lansiranja te konzole u lipnju prošle godine.

Predviđanja su izazvala zabrinutost investitora jer se obično u prvoj godini povećavaju prognoze, a ne smanjuju. No analitičari ističu da je trenutačno najveći razlog za Nintendovo smanjenje prognoze porast cijena i potencijalna slabija potražnja.

Nintendo je dosad obično bio konzervativan u svojim procjenama pa se analitičari nadaju da će to biti slučaj i sada.

'Iako slabe smjernice za isporuke vjerojatno odražavaju pretjeran oprez u pogledu potražnje, sam porast cijene bio je umjeren i očekujemo da će isporuke biti bolje nego što tvrtka predviđa', rekao je direktor tvrtke Morningstar Kazunori Ito, a prenosi CNBC.

Ito je uvjeren da će prodaja Switcha 2 dosegnuti 19 milijuna primjeraka u tekućoj fiskalnoj godini (koja završava u ožujku 2027.) jer, kako kaže, više od 100 milijuna korisnika Switcha prešlo je na novu platformu i povećalo kupnju igara.

No iz Nintenda su objavili da očekuju kako će prodaja softvera na originalnom Switchu i Switchu 2 dosegnuti ukupno 165 milijuna primjeraka, odnosno oko 11 posto manje nego u prethodnoj godini. Ito pak predviđa da će korisnici u drugom dijelu godine povećati svoju potrošnju te procjenjuje prodaju softvera na 205 milijuna primjeraka, što je znatno iznad Nintendove konzervativne prognoze.

Zasad investitori pomno prate signale iz same tvrtke i čekaju više informacija o ponudi i nadolazećim igrama. Fokus je stavljen na popularni događaj Nintendo Direct, a on bi se trebao održati u lipnju i donijeti popis softvera koji će biti lansiran te tako otkriti potencijalne velike hitove, ali i omogućiti investitorima bolji pregled daljnjeg razvoja događaja.