Uskoro kreće najveća javna ponuda dionica u povijesti Hrvatske

Dok svjetska financijska scena bruji o najavljenoj rekordnoj inicijalnoj javnoj ponudi dionica OpenAI-ja, na domaćem tržištu kapitala sprema se potez koji bi mogao obilježiti godinu. Hrvatska investicijska grupa Bosqar najavila je najveće javno izdanje dionica u povijesti zemlje, otvarajući pritom vrata i malim ulagačima

Na glavnoj skupštini dioničara Bosqar Investa, zakazanoj za 11. svibnja, odlučivat će se o povećanju temeljnog kapitala za čak 50 posto. Planirana sekundarna javna ponuda (SPO) cilja prikupiti oko 150 milijuna eura, čime bi postala najveće prikupljanje kapitala na hrvatskom tržištu. Iz kompanije poručuju kako će ova dokapitalizacija značajno ojačati bilancu i povećati financijsku fleksibilnost. Poseban naglasak stavljen je na uključivanje šireg kruga investitora — uz institucionalne ulagače, dio ponude bit će namijenjen i malim dioničarima te zaposlenicima grupe u Hrvatskoj i Sloveniji.

Kapital za nastavak akvizicija Prikupljena sredstva Bosqar planira usmjeriti prvenstveno u nove akvizicije, ali i u ulaganja u imovinu te financiranje radnog kapitala. Među ključnim projektima ističe se preuzimanje PIK-a Vrbovec od Fortenove, koje bi trebalo biti zaključeno do kraja godine. Predsjednik Uprave Darko Horvat naglasio je kako postojeći veliki dioničari planiraju zadržati svoje udjele, dok su vrata otvorena svim novim ulagateljima: cilj je, poručuje, dugoročno jačanje kompanije kroz stabilnu vlasničku strukturu. Nisu fond, nego graditelj kompanija

U Bosqaru ističu da se ne vide kao klasični investicijski fond, već kao grupa koja aktivno razvija kompanije i stvara tržišne lidere u sektorima s trajnom potražnjom. Posluju kroz tri ključne vertikale: poslovnu eksternalizaciju i umjetnu inteligenciju (BPTO/AI), ljudske resurse (HR) te prehranu i poljoprivredu (Future Food). Strategija rasta temelji se na modelu 'buy-and-build', a od 2016. godine preuzeli su oko 60 kompanija. Većinski vlasnik je poduzetnik Stipe Orešković, uz prisutnost mirovinskih fondova, međunarodnih private equity investitora i razvojnih institucija.

Hrana kao novi motor rasta Posljednjih godina sve važniju ulogu u rastu grupe ima prehrambeni sektor. Ulazak u taj segment započeo je 2024. preuzimanjem slovenske Panvite, nastavljen kupnjom Mlinara, a dodatni zamah očekuje se kroz akviziciju PIK-a Vrbovec. “Future Food” platforma danas je jedan od ključnih pokretača rasta, s potencijalom za daljnje širenje kroz kombinaciju organskog razvoja i novih preuzimanja.

Istodobno, u tehnološkoj (BPTO/AI) vertikali Bosqar razvija vlastitu AI platformu, koja je već prošla fazu tržišne validacije. Ambicija je jasna — u srednjem roku izgraditi europskog lidera kroz vlastite inovacije i primjenu umjetne inteligencije u rješavanju konkretnih poslovnih problema. HR segment (Workplace) prošao je restrukturiranje te sada bilježi stabilan rast, uz jačanje regionalne integracije i razvoj IT outsourcinga kao strateškog područja. Snažan rast prihoda i dobiti Financijski rezultati potvrđuju učinkovitost Bosqarove strategije. U 2025. godini prihodi su porasli s 379 na 628 milijuna eura, dok je EBITDA dosegnula 69 milijuna eura, uz rast od 52 posto. Prilagođena EBITDA porasla je čak 84 posto, na 83 milijuna eura. Pozitivan trend nastavljen je i početkom 2026. — u prvom kvartalu ostvareno je 173 milijuna eura prihoda (+37 posto), dok je prilagođena EBITDA porasla 43 posto, na 19 milijuna eura. Rast je predvodila prehrambena vertikala, pri čemu su Panvita i Mlinar ostvarili rekordne rezultate i značajno povećali profitabilnost.