STRAVIČaN SUDAR

Policajac i otac trojice sinova poginuo u nesreći, od mirovine ga dijelilo nekoliko mjeseci

I.J.

11.05.2026 u 10:21

Prometna nesreća kod Požege
U teškoj prometnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u Rajsavcu pokraj Jakšića poginuo je 62-godišnji Zlatko Hrčka iz Čaglina, pravosudni policajac koji je za nekoliko mjeseci trebao otići u mirovinu

Do sudara dvaju osobnih automobila na državnoj cesti D51 došlo je oko 5.40 sati. Hrčka je nakon nesreće s teškim ozljedama prevezen u požešku bolnicu, no liječnici ga nisu uspjeli spasiti. U nesreći je ozlijeđena još jedna osoba, a težina njezinih ozljeda zasad nije poznata.

Na mjesto nesreće odmah su stigli policija, hitna pomoć i vatrogasci. Prema informacijama s terena, vatrogasci su morali rezati lim smrskanih vozila da bi izvukli unesrećene.

Iz Policijske uprave požeško-slavonske potvrdili su da je očevid u tijeku te da je državna cesta D51 od ranog jutra zatvorena za sav promet, a vozači se preusmjeravaju na alternativne pravce.

Smrt Zlatka Hrčke potresla je Čaglin i okolicu. Mještani ga opisuju kao vrijednog, poštenog i omiljenog čovjeka koji je godinama, uz posao pravosudnog policajca, sa suprugom i trojicom sinova radio i gradio obiteljsko gospodarstvo, prenosi Požega.eu.

Prema informacijama lokalnih medija, Hrčka je u trenutku nesreće putovao na posao, a više okolnosti bit će poznato nakon završetka policijskog očevida.

