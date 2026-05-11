Hantavirus na kruzeru otvorio staro pitanje: Zašto aplikacije za praćenje nisu rješenje

Te su aplikacije nastale 2020. godine uz podršku kompanija Apple i Google. Pomoću Bluetooth veze između mobitela, one su pratile kontakte među ljudima te upozoravale korisnike ako su bili u blizini osobe zaražene virusom.

Pitanje koje se pritom ponovno otvorilo jest zašto se u takvim situacijama ne koriste aplikacije za praćenje kontakata, kakve su razvijene tijekom pandemije covida.

Cilj je utvrditi moguće širenje virusa i kontaktirati sa svim osobama koje bi mogle biti izložene zarazi, no riječ je o sporom i zahtjevnom procesu koji se proteže preko više država.

Iako takvi sustavi nisu zaustavili pandemiju, pomogli su zdravstvenim vlastima u praćenju širenja covida. No stručnjaci upozoravaju da isti pristup nije prikladan za manje, ali smrtonosnije epidemije poput ove povezane s hantavirusom. On može uzrokovati vrućicu i teške respiratorne bolesti kod ljudi, a obično se širi kontaktom s urinom, izmetom ili slinom zaraženih glodavaca.

'Za ovu epidemiju hantavirusa ne koriste se aplikacije. Broj slučajeva je malen i važno je precizno identificirati svaki kontakt da bi se zaustavilo širenje', rekla je epidemiologinja Emily Gurley sa Sveučilišta Johns Hopkins za Wired.

Prilikom manjih žarišta zaraze zdravstvene službe kreću od zaražene osobe te zatim rekonstruiraju kretanje i kontakte svakog pojedinca. Stručnjaci smatraju da podaci koje prikupljaju aplikacije nisu dovoljno precizni da bi mogli pouzdano pokazati gdje se virus eventualno proširio.

Tijekom pandemije covida aplikacije za praćenje kontakata imale su ograničen uspjeh. U nekim europskim državama pokazale su se korisnijima zbog koordiniranijeg sustava javnog zdravstva dok u SAD-u nisu značajnije usporile širenje virusa.

Pitanje privatnosti

Dodatni problem predstavljala su pitanja privatnosti jer je tehnologija zahtijevala gotovo stalni pristup podacima o blizini drugih uređaja. Uz to, aplikacije su često davale netočne rezultate i stvarale lažne pozitivne ili negativne dojave.

U slučaju hantavirusa, gdje je broj potencijalno izloženih osoba relativno malen i moguće ih je pojedinačno identificirati, stručnjaci smatraju da je klasično epidemiološko praćenje ipak učinkovitije.

'Kod malih, ali vrlo smrtonosnih epidemija potrebna je puno veća preciznost', zaključila je Gurley.