Stajlinzi koji privlače poglede: Splitska Riva i danas je izgledala poput modne piste

Dok su jedni birali opuštene proljetne klasike, drugi su se odlučili za odvažnije komade i efektne modne detalje. Splitska Riva još jednom je potvrdila da moda na ulicama grada pod Marjanom ne poznaje generacijske granice .

Posebnu pozornost privukle su lepršave haljine s floralnim motivima, ali i minimalističke kombinacije u bijelim tonovima koje su se savršeno uklopile u morsku kulisu. Uz lagane materijale i oversized krojeve dominirali su i modni dodaci poput neizostavnih sunčanih naočala, zlatnog nakita i upečatljivih torbi.

Mnoge su Splićanke birale elegantan, ali nenametljiv stil, dok su turisti ostali vjerni udobnim outfitima prilagođenima dugim šetnjama i uživanju na suncu.

Animal print i efektni detalji nisu prošli nezapaženo

Ni ove sezone ne izostaje popularni animal print koji je i ovog puta privlačio poglede na Rivi. Uzorke inspirirane leopardom modne zaljubljenice kombinirale su s traperom, decentnim torbicama i profinjenim nakitom.

Istodobno, pojedini prolaznici odlučili su se za upečatljive boje poput vatreno crvene, pokazujući da splitska Riva i dalje voli modne kombinacije koje privlače pozornost.