Ne pristajte odmah na nagodbu: Nakon prometne nesreće možda imate pravo na mnogo više

Tu priča prestaje biti samo priča o automobilu. Počinje priča o neimovinskoj šteti, pravima osobnosti i svemu onome što nema jednostavnu cijenu, ali ima veliku vrijednost - zdravlju, miru, tjelesnom integritetu i dostojanstvu.

Neimovinska, odnosno nematerijalna šteta, ne odnosi se na popravak vozila ili zamjenu dijelova. Ona se odnosi na fizičku bol, strah, duševne patnje, naruženost, umanjenje životne aktivnosti i sve posljedice koje zadiru u samu osobu.

Zakon o obveznim odnosima pod pravima osobnosti, među ostalim, prepoznaje pravo na život, tjelesno i duševno zdravlje, ugled, čast, dostojanstvo, privatnost osobnog i obiteljskog života te slobodu.

Zato zahtjev za naknadu neimovinske štete nije nikakvo traženje milosti. To je zahtjev da se prizna povreda vašeg zdravlja, integriteta i životnog mira.

Bol, strah i ožiljci imaju pravnu težinu

Kod odlučivanja o pravičnoj novčanoj naknadi sud vodi računa o jačini i trajanju fizičkih bolova, duševnih boli i straha. Drugim riječima, zakon ne očekuje da osoba nakon nesreće šuti i trpi. Naprotiv, upravo se posljedice koje je pretrpjela moraju utvrditi i vrednovati.

Strah nije samo onaj prvi trenutak šoka, zvuk kočenja i udarca. To je i kasniji strah u bolnici, tijekom oporavka ili rehabilitacije, kada se osoba pita hoće li ponovno moći normalno hodati, raditi, voziti, brinuti se o sebi ili živjeti kao prije.

Ne postoji jednostavan kalkulator koji će automatski izračunati iznos naknade. Ne može se samo upisati popis ozljeda, strahova i ožiljaka te dobiti konačan iznos. U takvim postupcima ključnu ulogu imaju sudski vještaci medicinske struke. Oni procjenjuju težinu ozljeda, trajanje bolova, intenzitet straha, stupanj naruženosti i moguće trajne posljedice.

Njihovi nalazi i mišljenja važan su temelj za odštetni zahtjev, ali nisu nedodirljivi. Sud ih može preispitivati i uspoređivati s drugim dokazima jer je cilj utvrditi stvarnu težinu posljedica koje je oštećena osoba pretrpjela.

Posebno osjetljivo pitanje je naruženost. Ožiljak nije samo estetski detalj. Za osobu koja ga nosi on može biti svakodnevni podsjetnik na traumu. Nije isto je li trag vidljiv svima, primjerice na licu, ili se primjećuje samo u određenim situacijama. Nije isto ni koliko osoba ima godina, čime se bavi i kako promjena izgleda utječe na njezin svakodnevni život.

Naruženost je trajna promjena vanjskog izgleda, ali njezine posljedice često su duboko unutarnje. Ona utječe na način na koji osoba doživljava samu sebe, ali i na to kako vjeruje da je drugi doživljavaju.

Tuđa pomoć također ima svoju vrijednost

Nakon težih prometnih nesreća mnogima je potrebna pomoć druge osobe. To može biti pomoć pri ustajanju, kretanju, higijeni, odlasku liječniku, oblačenju ili obavljanju najosnovnijih svakodnevnih radnji.

Zakon prepoznaje i tu vrstu štete. Onaj tko drugome nanese tjelesnu ozljedu ili mu naruši zdravlje dužan je naknaditi troškove liječenja, druge potrebne troškove povezane s liječenjem, kao i izgubljenu zaradu zbog nesposobnosti za rad tijekom liječenja.

Važno je pritom znati da nije presudno je li pomoć pružao član obitelji, prijatelj ili plaćena osoba. Ključno je da je potreba za tuđom njegom i pomoći postojala. Svaki sat takve pomoći ima vrijednost jer je netko morao uložiti svoje vrijeme i trud kako bi nadomjestio ono što ozlijeđena osoba privremeno ili trajno nije mogla sama.

Naknade se ne mogu gledati izvan stvarnosti

Posebno je važno pitanje realne vrijednosti naknade. Orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda, koji služe kao važan okvir u procjeni naknade neimovinske štete, nisu matematička formula koja se primjenjuje automatski.

Ako su troškovi života znatno porasli, tada i iznosi naknade moraju odražavati stvarne okolnosti. Euro danas nema istu kupovnu moć kao prije nekoliko godina. Zato novija sudska praksa sve više uvažava inflaciju i promjenu ekonomskih prilika.

Pravična naknada mora biti upravo to - pravična. Ne smije biti tek formalna brojka koja ne prati stvarne posljedice nesreće i stvarnu vrijednost novca.

Prometna nesreća često život podijeli na 'prije' i 'poslije'. No to 'poslije' ne mora značiti da oštećena osoba mora sama snositi sve posljedice. Zakon ne štiti samo automobil, nego i čovjeka - njegovo zdravlje, dostojanstvo, mir i pravo na oporavak.

Zato prije prihvaćanja prve ponuđene nagodbe treba dobro razumjeti koja prava postoje i što sve može biti dio odštetnog zahtjeva. Ožiljci možda ostaju, ali pravedna naknada može pomoći da posljedice budu barem donekle podnošljivije.