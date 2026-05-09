Dok su drugi 'pumpali' AI, Ante i Kristian razvili su rješenje za njegov najveći problem. To je prepoznao američki div

Kad su prije tri godine pokretali startup iz Splita, Kristian Kamber i Ante Gojsalić vrlo su brzo shvatili da se većina tehnološke industrije fokusira na isto pitanje – kako koristiti umjetnu inteligenciju. Njih je, međutim, zanimalo nešto drugo: kako AI učiniti dovoljno sigurnim da ga velike kompanije doista mogu pustiti u produkciju bez straha od ozbiljnih rizika
Tako je nastao SplxAI, startup koji nudi zaštitu poduzećima i korisnicima od sigurnosnih rizika umjetne inteligencije, a koji je danas dio američkog kibernetičkog diva Zscalera. Kamberova i Gojsalićeva priča donijela im je mjesto među finalistima za Vizionara godine u kategoriji tehnologije.
Prepoznao ih američki gigant
'Prije tri godine većina startupa fokusirala se na korištenje AI-a, pa je samim time bilo relativno kasno krenuti u tom smjeru. U radu s europskim bankama i drugim poduzećima vidjeli smo da imaju problem jer žele koristiti AI, ali ga ne žele staviti u produkciju zbog straha od raznih rizika', objašnjavaju nam Kamber i Gojsalić.
Zato su razvili alat koji testira AI sustave i omogućuje tvrtkama da brže prijeđu iz faze prototipa u stvarnu primjenu, bez sigurnosnih kompromisa. Među prvim projektima bili su im chatbotovi za lijekove Munjaro i Ozempic jer je, kako kažu, bilo ključno zaštititi korisnike od potencijalno pogrešnih medicinskih savjeta.
Njihov razvoj vrlo je brzo privukao pažnju investitora. SplxAI je, kako je objavljeno u ožujku 2025. godine, prikupio sedam milijuna dolara seed investicije od fondova poput LAUNCHuba, Inova, Rain Capitala, Runtime Venturesa i South Central Venturesa.
Startup je u međuvremenu razvio i alat Agentic Radar, open-source rješenje namijenjeno mapiranju ovisnosti u AI agentskim sustavima te otkrivanju sigurnosnih rupa analizom koda. Upravo je taj dio, čini se, zainteresirao Zscaler te ih je preuzeo krajem 2025. godine.
Američki gigant, koji godišnje ostvaruje dvije milijarde dolara prihoda, akvizicijom je dobio tehnologije za automatsko prepoznavanje gdje se u kompanijama koristi umjetna inteligencija, sustave za AI red teaming, odnosno simulirano testiranje sigurnosnih slabosti modela te zaštitu AI sustava u stvarnom vremenu nadzorom promptova, API poziva i modela koji rade u produkciji.
Kako je tada objavio Zscaler, SplxAI bi trebao pomoći osigurati ne samo ljude, uređaje ili mreže, nego i same AI sustave koji sve više upravljaju poslovnim procesima i podacima. Kamber je tada poručio da ta akvizicija spaja 'Splxovu stručnost u AI red teamingu i Zscalerovu viziju enterprise sigurnosti umjetne inteligencije'.
Tportalov izbor Vizionar godine
Četvrti tportalov izbor Vizionar godine upravo traje i svoju završnicu imat će 13. svibnja u Prirodoslovnom muzeju u Zagrebu, gdje će biti proglašeni dobitnici nagrade u pet kategorija (društvo, gospodarstvo, tehnologija, kultura i sport), kao i posebne krovne nagrade Vizionar godine.
U kategoriji tehnologija, uz Antu Gojsalića i Kristiana Kambera, nominirani su Nikola Kapraljević i Tomislav Car (Infinum i Productive) te Ivan Burazin (Daytona).
Povratak u Split, uspjeh i - exit
Iz Zagreba i Berlina vratili su se prije dvije godine u rodni Split, grad po kojem je njihov startup i dobio ime. Kako sami kažu, SplxAI zapravo znači 'Security Platform with an X factor', ali priznaju i da su jednostavno htjeli da se nekako poveže sa Splitom.
Ideja o njegovu pokretanju dugo ih je pratila, no pravi trenutak pojavio se tek kada su spojili dva područja za koja vjeruju da će obilježiti budućnost tehnologije – umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost. 'Kibernetička sigurnost raste iz godine u godinu, a u Hrvatskoj imamo dovoljno AI talenta pa smo napravili sinergiju između ta dva područja', ističu.
Startup je dosad prošao kroz dva investicijska kruga, a najveći dio ulaganja usmjerili su u razvoj proizvoda i zapošljavanje inženjera. Danas imaju 30 zaposlenika te dio tima djeluje iz Splita i Zagreba, a otprilike polovica zaposlenika radi remote. Nakon što ih je preuzeo Zscaler njihovo je poslovanje ubrzano. 'Akvizicija je ubrzala zapošljavanje i prodaju našeg proizvoda', kažu.
Danas su dio jedne od najvećih svjetskih sigurnosnih kompanija, a zanimljiv je njihov pogled na razvoj umjetne inteligencije jer upozoravaju da će najveću korist od AI revolucije imati oni koji mogu podnijeti rizik i velika ulaganja. 'Ne radujemo se previše svemu što AI donosi jer će većinom profitirati ljudi koji mogu podnijeti novu razinu rizika i investicije, a nažalost većina ljudi u ovom dijelu Europe to nije', upozoravaju.
Smatraju i da regulacija umjetne inteligencije ne smije ostati samo na teorijskoj razini. 'Ne treba pretjerivati u regulaciji AI-a, a ako se regulira, treba to raditi na tehnički ispravan način, ne samo teoretski, kao što to radi EU AI Act, koji nitko ne provjerava', poručuju.
'U idućih pet godina nestat će ili se potpuno promijeniti 50 posto uredskih poslova'
Vjeruju da će umjetna inteligencija u sljedećih pet godina potpuno promijeniti ili ugasiti velik dio uredskih poslova. 'U idućih pet godina nestat će ili se potpuno promijeniti 50 posto uredskih poslova', smatraju, dodajući da će se dio ljudi privremeno okrenuti fizičkim zanimanjima, barem do dolaska sljedećeg vala autonomnih robota.
AI agente i chatbotove već danas koriste u gotovo svim segmentima poslovanja, ali upozoravaju da najveći sigurnosni problem i dalje ostaje ljudski faktor. 'Ljudi najviše griješe klikom na razne phishing linkove koje AI generira, maskira ili koristi kako bi krao korisničke podatke', upozoravaju.
U trenutku u kojem tehnološki svijet bruji o Anthropicovu modelu Mythos, Kamber i Gojsalić tvrde da nije riječ samo o marketinškom efektu. 'Zaista je jak, nije PR', kažu kratko, napominjući da zbog partnerstva sa Zscalerom imaju pristup tom modelu, ali ne mogu otkrivati detalje.
Upitani o domaćoj startup sceni zaključuju: 'Situacija za nove startupove je odlična, investitora ima dovoljno, ali kvaliteta startupova ne prati potrebe investitora. Više je novca nego stvarnih prilika za ulaganje. Naši daljnji planovi su stabilan rast i daljnji razvoj našeg proizvoda u skladu s napretkom AI tehnologije.'