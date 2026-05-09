Dok su drugi 'pumpali' AI, Ante i Kristian razvili su rješenje za njegov najveći problem. To je prepoznao američki div

Tako je nastao SplxAI , startup koji nudi zaštitu poduzećima i korisnicima od sigurnosnih rizika umjetne inteligencije, a koji je danas dio američkog kibernetičkog diva Zscalera. Kamberova i Gojsalićeva priča donijela im je mjesto među finalistima za Vizionara godine u kategoriji tehnologije.

Prepoznao ih američki gigant

'Prije tri godine većina startupa fokusirala se na korištenje AI-a, pa je samim time bilo relativno kasno krenuti u tom smjeru. U radu s europskim bankama i drugim poduzećima vidjeli smo da imaju problem jer žele koristiti AI, ali ga ne žele staviti u produkciju zbog straha od raznih rizika', objašnjavaju nam Kamber i Gojsalić.

Zato su razvili alat koji testira AI sustave i omogućuje tvrtkama da brže prijeđu iz faze prototipa u stvarnu primjenu, bez sigurnosnih kompromisa. Među prvim projektima bili su im chatbotovi za lijekove Munjaro i Ozempic jer je, kako kažu, bilo ključno zaštititi korisnike od potencijalno pogrešnih medicinskih savjeta.

Njihov razvoj vrlo je brzo privukao pažnju investitora. SplxAI je, kako je objavljeno u ožujku 2025. godine, prikupio sedam milijuna dolara seed investicije od fondova poput LAUNCHuba, Inova, Rain Capitala, Runtime Venturesa i South Central Venturesa.

Startup je u međuvremenu razvio i alat Agentic Radar, open-source rješenje namijenjeno mapiranju ovisnosti u AI agentskim sustavima te otkrivanju sigurnosnih rupa analizom koda. Upravo je taj dio, čini se, zainteresirao Zscaler te ih je preuzeo krajem 2025. godine.

Američki gigant, koji godišnje ostvaruje dvije milijarde dolara prihoda, akvizicijom je dobio tehnologije za automatsko prepoznavanje gdje se u kompanijama koristi umjetna inteligencija, sustave za AI red teaming, odnosno simulirano testiranje sigurnosnih slabosti modela te zaštitu AI sustava u stvarnom vremenu nadzorom promptova, API poziva i modela koji rade u produkciji.

Kako je tada objavio Zscaler, SplxAI bi trebao pomoći osigurati ne samo ljude, uređaje ili mreže, nego i same AI sustave koji sve više upravljaju poslovnim procesima i podacima. Kamber je tada poručio da ta akvizicija spaja 'Splxovu stručnost u AI red teamingu i Zscalerovu viziju enterprise sigurnosti umjetne inteligencije'.