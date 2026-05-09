Igor nema glamuroznu startup priču, ali razvio je rješenje za problem IT kompanija

UnitLook je razvijan postupno, uglavnom upornim radom u slobodno vrijeme, kako bi riješio problem s kojim se njegov autor godinama susretao

Ovo nije tipična startup priča. Ali jest poduzetnička. Igor Lišinski vlasnik je uhodanog obrta UnitPick s više od 20 godina iskustva u razvoju softvera i poslovnih sustava. Karijeru je započeo kao backend i frontend developer, a s vremenom je preuzeo i uloge vođenja razvoja na širim poslovnim rješenjima – od ERP sustava do specifičnih aplikacija za upravljanje poslovnim procesima. Danas radi i kao voditelj razvojnog odjela u Svam Plusu, tvrtki koja razvija svoj ERP sustav Opera Opus. No nešto mu nije dalo mira. Postojao je, naime, problem koji je trebalo riješiti.

Mali propusti koji puno koštaju 'Nakon godina rada na razvoju poslovnih sustava i suradnje s tvrtkama koje većinu posla vode projektno primijetio sam da se kod mnogih timova ponavlja ista situacija: podataka ima puno, od zadataka, komunikacije, utrošenog vremena, dogovora s klijentima do troškova, ali su često razbacani po različitim alatima i teško ih je povezati u jednu jasnu sliku. Jedan od najvećih problema pritom je komunikacija s klijentima. U mnogim tvrtkama ona se i dalje najviše odvija kroz mailove, pozive ili različite kanale za chat. To u početku može izgledati dovoljno dobro, ali kako projekt raste, postaje teško pratiti što je točno dogovoreno, koji su zahtjevi otvoreni, što je promijenjeno i koliko je vremena na to potrošeno. Zbog toga se profitabilnost projekta često ne vidi na vrijeme, a u praksi se to rijetko dogodi zbog jedne velike pogreške. Češće se kroz projekt malo-pomalo izgubi kontrola nad vremenom, promjenama i komunikacijom. Kad se to vidi tek na kraju, često je već kasno za ozbiljniju reakciju', rekao je tportalu Lišinski. Njegov softver UnitLook nastao je da bi taj dio poslovanja učini vidljivim. Bio je to spoj tehničkog razvoja, projektnog rada i potrebe da se kroz podatke jasnije vidi što se stvarno događa u poslovanju. Jedan alat za cijeli tijek rada

Ideja je bila da sve krene od zahtjeva, odnosno ticketa, bilo da ga prijavi klijent ili da ga interno otvori netko iz tima. Klijent može prijaviti zahtjev i pratiti njegov status, a tim na istom mjestu vidi komunikaciju, zadatke, utrošeno vrijeme i kontekst u kojem je nastao. Taj se zahtjev ne promatra odvojeno od ostatka poslovanja, već se povezuje s projektom, zadacima, unosima utrošaka, evidencijom vremena i izvještajima. Cilj je da tvrtka pomoću jednog alata može vidjeti cijeli tijek rada, a on kreće od prvog zahtjeva do realne slike o tome koliko je vremena uloženo i kakav je učinak na profitabilnost projekta. 'Upravo iz tog razloga nisam razvijao UnitLook kao još jedan alat za zadatke ili helpdesk, već kao sustav koji povezuje komunikaciju, operativni rad i poslovni rezultat', istaknuo je Lišinski. Preferira postupni razvoj UnitLook je uglavnom razvijao sam, kroz UnitPick i kroz svoj rad na projektima za klijente. U pojedinim fazama uključivao je vanjske suradnike za specifična područja, primjerice dizajn, testiranje ili pojedine tehničke dijelove. Od prve ideje do funkcionalne verzije proizvoda prošlo je godinu i pol do dvije. 'Razvoj zapravo i dalje traje. UnitLook se gradi kroz stvarne potrebe korisnika i konkretne situacije koje se pojavljuju u projektnom poslovanju', naglasio je Lišinski. Sve je to financirao vlastitim sredstvima, iz prihoda koje ostvaruje kroz obrt. Umjesto vanjskih izvora kapitala, preferirao je postupan razvoj, koliko su mu vrijeme i resursi dopuštali. Bilo je to zahtjevno, pogotovo zato što je UnitLook razvijao uz redovni posao i obaveze kroz UnitPick, pa je na njemu radio u cijelosti izvan klasičnog radnog vremena. 'Trebalo je moći pronaći vrijeme, kontinuitet i fokus. U praksi je to značilo rad navečer, vikendom i u periodima u kojima sam mogao odvojiti mir za razvoj', opisao je Lišinski. Dugogodišnje iskustvo rada na poslovnim sustavima pomoglo je u izgradnji UnitLooka na stvarnim problemima, umjesto pretpostavkama. Brojne ideje u proizvodu proizašle su iz situacija koje je tijekom godina viđao u projektnom radu, komunikaciji s klijentima, evidenciji vremena i praćenju profitabilnosti. Modularnost i fleksibilnost prije svega UnitLook je razvijen kao web aplikacija s naglaskom na modularnost, fleksibilnost i mogućnost prilagodbe različitim načinima rada. 'Od početka mi je bilo važno da sustav ne bude krut jer svaka tvrtka ima svoje procese, nazive, pravila i način praćenja rada. Zato je UnitLook zamišljen tako da korisnici mogu koristiti samo one module koji su im stvarno potrebni, a dio funkcionalnosti mogu prilagoditi sami kroz postavke', istaknuo je Lišinski. Primjerice, tvrtka može definirati atribute projekata, zadataka ili zahtjeva, prilagoditi određene statuse, koristiti generičke izvještaje i složiti sustav prema vlastitom načinu rada, bez potrebe za posebnim razvojem za svaku promjenu. 'To je važno jer poslovni softver često postane problem kada tvrtku tjera na prilagođavanje alatu, umjesto da alat podrži način na koji tvrtka stvarno radi', pojasnio je Lišinski.

Integracija proizvoda u tvrtke ovisi o tome koliko je poslovanje klijenta složeno i koliko već koristi postojeće alate. 'Kod jednostavnijih timova početak može biti vrlo brz, u nekoliko dana, a kod kompleksnijih procesa realnije je govoriti o nekoliko tjedana jer je važno dobro postaviti način rada, korisnike, module i izvještaje', opisao je Lišinski. Implementacija može biti dosta brza zbog fleksibilnosti sustava. Ne razvija se, naime, sve posebno za svakog klijenta, već se UnitLook postavlja prema načinu rada tvrtke i prema modulima koje stvarno treba koristiti. Time se skraćuje vrijeme uvođenja i smanjuje potreba za dodatnim razvojem. Podrška nakon implementacije se podrazumijeva, ali u praksi je osobito važna početna faza korištenja. 'Tada se najbolje vidi kako tim stvarno koristi sustav i treba li nešto pojednostaviti, prilagoditi ili bolje posložiti za konkretan način rada', naglasio je Lišinski. Ciljana primjena umjetne inteligencije Umjetna inteligencija nije bila temelj razvoja UnitLooka. Prve verzije razvijane su klasično, kroz arhitekturu, poslovnu logiku, testiranje i puno iteracija. No kasnije je AI postao koristan alat u procesu razvoja, najviše prilikom razrade funkcionalnosti, provjere pojedinih rješenja, rada na korisničkom iskustvu i ubrzavanja tehničkih zadataka. 'Ipak, kod ovakvog proizvoda najvažnije je razumjeti poslovni proces i probleme koje korisnici stvarno imaju', uvjeren je Lišinski. To ne znači da aplikacija ne koristi AI, već da to čini vrlo ciljano: služi za prepoznavanje obrazaca i odstupanja koja se u svakodnevnom radu lako previde. Primjerice, ako određeni tip zadataka redovito traje dulje od planiranog, ako se na projektu povećava broj izmjena ili ako se vrijeme troši na aktivnosti koje nisu bile predviđene, sustav može upozoriti na to. 'Poanta nije da AI zamijeni voditelja projekta ili osobu koja donosi odluke, već treba pomoći da se ranije vidi da se nešto mijenja i to prije nego što problem postane vidljiv tek na kraju projekta', rekao je Lišinski. Dugoročno će AI u UnitLooku imati praktičnu ulogu: na vrijeme će ukazati na rizike, odstupanja i obrasce koje bi inače bilo teško primijetiti.