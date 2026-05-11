Što se kuha iza zatvorenih vrata kineskih tech divova? Europa strahuje od ovog 'super oružja'

Američka kompanija Anthropic je početkom travnja predstavila svoj model Mythos , za koji tvrdi da ima iznimno napredne sposobnosti pronalaska sigurnosnih ranjivosti i hakiranja. Tvrtka je tada ograničila pristup modelu na mali broj odabranih organizacija.

Predsjednica njemačkog Saveznog ureda za informacijsku sigurnost (BSI) o tome je u srijedu na zatvorenom sastanku izvijestila članove odbora za digitalna pitanja njemačkog Bundestaga, piše POLITICO . Troje zastupnika koji su prisustvovali sastanku rekli su da je Plattner upozorila na mogući val kibernetičkih prijetnji iz Kine temeljenih na umjetnoj inteligenciji.

Plattner je navodno upozorila da kineske kompanije možda neće ni nuditi takav ograničeni pristup partnerima, što bi europske institucije moglo dodatno ostaviti 'u mraku' oko stvarnih mogućnosti novih AI sustava. U međuvremenu je i OpenAI predstavio novi model GPT-5.5-Cyber sa sličnim mogućnostima, dok sigurnosne tvrtke pokušavaju prilagoditi svoje sustave obrane novoj generaciji AI alata sposobnih za sofisticirane kibernetičke napade.

Europske institucije pritom upozoravaju da Europska unija zaostaje u toj utrci. Kina se već godinama smatra jednim od najvećih izvora sofisticiranih kibernetičkih prijetnji prema Europi, a europske agencije još uvijek nisu dobile pristup Mythosu radi testiranja.

Plattner je zastupnicima rekla da njezin ured zasad mora ovisiti o informacijama partnera iz Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, koji su dobili pristup modelu. To izaziva frustracije među europskim dužnosnicima jer bi Unija mogla ostati nespremna za očekivani val AI potpomognutih kibernetičkih napada.

'Europa nije za stolom', upozorio je nizozemski liberalni zastupnik Bart Groothuis. On je, zajedno s još 29 eurozastupnika, početkom svibnja poslao pismo Europskoj komisiji tražeći izradu europskog plana zaštite od novih AI prijetnji.

Slična upozorenja posljednjih tjedana dolaze i iz europskih vlada. Francuska ministrica za umjetnu inteligenciju i digitalna pitanja Anne Le Hénanff poručila je da Europa mora ubrzati razvoj vlastitih AI sigurnosnih sustava kako ne bi postala ovisna o američkim kompanijama.

Europski dužnosnici u međuvremenu pojačavaju pritisak na Anthropic kako bi američka tvrtka omogućila suradnju s europskim institucijama i sigurnosnim agencijama prije nego što nove AI tehnologije dodatno promijene globalni krajolik kibernetičke sigurnosti.