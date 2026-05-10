Ponovno vam je pukao kabel za punjenje mobitela? Evo kako to izbjeći

Sve dok isti taj kabel ne otkaže poslušnost i prestane raditi u trenutku u kojem ga najviše trebamo – kad nam je baterija telefona pri kraju. Pripadate li u kategoriju onih koji često moraju kupovati nove kabele za punjenje, onda će vas razveseliti nekoliko savjeta za to kako da vam dulje traju.

Ako o nečemu ne vodimo računa u svakodnevnom životu, to je kabel za punjenje pametnog telefona. Ostavljamo ga gdje stignemo, savijamo, omatamo oko različitih predmeta, a nismo baš ni najnježniji kad ga isključujemo iz telefona ili utikača za struju.

Motanje kabela

Treba li i kako motati kabel? Dugo se vjerovalo da električne kabele treba motati u labave koncentrične krugove, bez prekomjernog stezanja ili zapetljavanja, kako bi se izbjeglo uništavanje žica u njima.

No iz Centra za napredno inženjerstvo životnog ciklusa na Sveučilištu Maryland, gdje proučavaju izdržljivost kabela, kažu da to nije bitno.

'Omatajte ih kako god želite', poručuju za BBC.

Ali nešto drugo može biti od presudne važnosti.

Budite nježni

Suosnivač tvrtke za održivost i prava potrošača iFixit, Kyle Weins, ističe da postoje ljudi koji ne uništavaju kabele i oni koji ih masovno uništavaju. A kad puknu, to je gotovo uvijek na mjestu na kojem se spajaju s utikačem.

Ako ste grubi s kabelom i stalno savijate žice na spoju s utikačem ili ga povlačite tako da držite baš njega, a ne utikač, velika je šansa da će se oštetiti od tog savijanja i navlačenja.

Koristite li prekratak kabel i rastežete li ga da bi vam dosegnuo do utičnice, s vremenom ćete ga također oštetiti. Osim toga, ako povlačite ili savijate konektor pod oštrim kutom da biste nastavili koristiti telefon i dok se puni, ugrožavate funkcionalnost kabela.

Dakle budite nježniji da bi vam što dulje trajao.

Pazite na utikač

Svaki kabel na kraju ima utikač, onaj zadebljani dio koji priključujete u telefon i u punjač s druge strane. Upravo je spoj kabela i tog utikača najosjetljiviji dio i tu najčešće dolazi do pucanja i prestanka rada.

Nemojte savijati kabel na tom mjestu i dulje će vam trajati.

Uložite koji euro više

Mislite li da su svi kabeli isti, varate se. Na tržištu se može naći velik broj njih koji stoje tek nekoliko eura, ali to što su jeftini često znači i lošu izradu.

Uložite koji euro više i kupite robusnije kabele. Trajat će vam dulje i u konačnici se bolje isplatiti.

Birajte pletene kabele

Prilikom kupovine, obratite pozornost na samu izradu. Želite li robusnije, trajnije kabele, birajte one koji su pleteni, koriste čvrste tkanine ili najlonsku mrežu ispletenu preko žica umjesto plastične vanjštine.

I na kraju, dobra je praksa imati 'jedan u rezervi', odnosno kabel viška za kojim možete posegnuti ako onaj 'glavni' prestane s radom. Samo vodite računa o tome da su vam utikači na kabelu i na punjaču pravog oblika (u posljednje vrijeme to je USB-C).

Ili, ako se želite u potpunosti riješiti problema kabela, nabavite dobar bežični punjač.