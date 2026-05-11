Bruxelles pregovara s OpenAI-jem i Anthropicom o pristupu AI modelima

'S jednom kompanijom, OpenAI-jem, imamo situaciju u kojoj tvrtka proaktivno nudi pristup svojim modelima. S drugom, Anthropicom , vodimo kvalitetne razgovore, ali još nismo u fazi u kojoj možemo nagađati hoće li pristup biti omogućen ili ne', rekao je Regnier tijekom dnevnog brifinga za medije.

Bruxelles je pritom posebno pozdravio pristup OpenAI-ja , koji je, prema riječima Regniera, proaktivno pristupio razgovorima i izrazio namjeru omogućiti pristup svom novom AI modelu.

Dodao je kako je Komisija dosad održala četiri ili pet sastanaka s Anthropicom, no da zasad nije bilo konkretnih razgovora o mogućem pristupu njihovim AI modelima.

Europska unija pojačava nadzor nad razvojem umjetne inteligencije kroz provedbu AI Act, prvog sveobuhvatnog zakonskog okvira za AI na svijetu. Bruxelles pritom pokušava osigurati veću transparentnost i sigurnost naprednih AI sustava, posebno onih koji bi mogli imati značajan utjecaj na kibernetičku sigurnost, gospodarstvo i javne institucije.

Tehnološke kompanije upozoravaju da bi previše restriktivna pravila mogla usporiti inovacije i otežati razvoj europskog AI tržišta u utrci s SAD-om i Kinom.

Podsjetimo, Mythos koji je stvorila američka tvrtka Anthropic navodno je vrlo moćan, zbog čega ga se boje pustiti u javnost, stoga će samo nekolicini tvrtka i organizacija dati pristup. Novi AI model pronašao je tisuće kritičnih propusta u vodećim operativnim sustavima i internetskim preglednicima, uključujući one koji su ostali neprimijećeni 27 godina. Ako se takav alat nađe u pogrešnim rukama, lako bi mogao postati opasno oružje za sve sofisticiranije kibernetičke napade, upozoravaju stručnjaci, pa i sam Anthropic.