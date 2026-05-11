EU ublažava svoja pravila za AI: Hoće li to biti dovoljno da pokrene Stari kontinent

Europska unija aktivno radi na regulaciji umjetne inteligencije. Nakon što su prošlog tjedna predložili pojednostavljivanje pravila za AI, fokus je prebačen na paket nazvan Digital Omnibus

Paket Digitalni Omnibus trebao bi stvoriti i izmijeniti pravila kojima bi se potaknuo razvoj umjetne inteligencije te regulirao opseg i način obrade podataka. U otvorenom pismu Srednjoeuropske komore za umjetnu inteligenciju i 15 drugih udruženja (među kojima je i Hrvatska udruga poslodavaca) poziva se države članice EU-a na bolju ravnotežu između zaštite podataka i širih strateških ciljeva, poput inovacija i gospodarskog rasta, s obzirom na to da se kompromisni tekstovi kreću u suprotnom smjeru.

Kao jedna od ključnih točaka u ovom paketu spominje se definiranje samog načina korištenja podataka za razvoj umjetne inteligencije i znanstvena istraživanja. Naime trenutačno su stajališta izuzetno podijeljena. Industrija i tvrtke tvrde da su bez pristupa podacima planovi EU-a za konkurentnost umjetne inteligencije besmisleni. S druge strane, zagovornici privatnosti i zaštite podataka smatraju da bi bilo kakvo popuštanje ugrozilo koncept europskog okvira za zaštitu podataka, a EK je već ublažio svoje originalne prijedloge pa je upitno što će na kraju biti predloženo i prihvaćeno. Što je dogovoreno? Podsjetimo, Europski parlament i Vijeće postigli su prošlog tjedna privremeni dogovor o AI Omnibusu, prijedlogu kojim bi se ublažila stroga pravila za razvoj i upravljanje umjetnom inteligencijom u Uniji. Zasad se radi samo o skupu prijedloga koji bi trebali ublažiti pravila koja je donio originalni AI Act, odnosno Zakon o umjetnoj inteligenciji. I dok dio pregovarača slavi ishod pregovora, drugi smatraju da se moglo učiniti više kako bi se pomoglo europskim tvrtkama da uhvate korak sa svjetskim trendovima u razvoju umjetne inteligencije. Kako piše Euronews, najpopularnija tema u EU-u posljednjih tjedana bila su predložena izuzeća od primjene Zakona za medicinske uređaje, igračke, dizalice, strojeve i plovila. Ishod je da će se odredbe Zakona o umjetnoj inteligenciji, koje se preklapaju sa sektorskim pravilima, ukloniti samo za strojne proizvode, a preklapanja za medicinske uređaje, igračke, dizalice i plovila pokušat će se riješiti provedbenim aktima. Koliko će vremena biti potrebno za donošenje tih provedbenih akata, nitko zapravo ne zna.

Osim toga, dogovoreno je sužavanje definicije 'sigurnosne komponente' te će biti omogućena obrada osobnih podataka radi otkrivanja i ispravljanja pristranosti u sustavima visokog i ne toliko visokog rizika. Ono što se smatra najvećim pomakom je proširenje izuzeća za mala i srednja poduzeća na mala i srednje kapitalizirana poduzeća, odnosno tvrtke s prometom do 200 milijuna eura. Upravo se to smatra potezom koji može dati najviše podrške tvrtkama u hvatanju koraka s konkurentima iz ostatka svijeta. Posebno je važno uvođenje strožih pravila za sustave umjetne inteligencije koji se mogu koristiti za stvaranje materijala sa seksualnim zlostavljanjem djece ili lažne golotinje i seksualno eksplicitnog sadržaja bez pristanka. Pravilo dolazi nakon što su se internetom proširile lažne obnažene fotografije talijanske premijerke Giorgie Meloni, stvorene pomoću AI alata i dijeljene bez njenog znanja. Ti će sustavi, prema novim pravilima, imati rok do 2. prosinca da se usklade s propisima. Važno je istaknuti da su pomaknuti rokovi primjene pravila o visokom riziku na 2. prosinca 2027. (za samostalne visokorizične sustave umjetne inteligencije) i 2. kolovoza 2028. godine (za visokorizične sustave umjetne inteligencije ugrađene u proizvode). Osim toga, umjesto 2. veljače 2027., pravilo za dodavanje vodenog žiga na sadržaj generiran umjetnom inteligencijom pomaknuto je na 2. prosinca 2026. godine.