Dinamični hrvatski IT dvojac: Od studentske sobe do pohoda na svijet

Poput nekoć legendarnog dvojca Chicago Bullsa, Tomislav Car i Nikola Kapraljević desetljećima uspješno poslovno driblaju i osvajaju trofej za trofejom

Prije nešto više od 20 godina Tomislav Car je s Matejom Špolerom pokrenuo Infinum, jednu od nedvojbeno najuspješnijih domaćih IT tvrtki novije generacije. Na ulazak u poduzetničke vode motivirao ga je Slaven Lulić, profesor u karlovačkoj Gimnaziji, doktor fizike koji je svojim učenicima uporno govorio da su mladi, pametni i mogu sve.

Caru je bilo tek 19 godina kad je krenuo neizvjesnim putem poduzetništva. Njegovi roditelji držali su malu trgovinu dijelovima za automobile, ali nije ga zanimalo nastaviti obiteljski biznis. Htio je nešto svoje, nešto vezano uz tehnologiju. Ipak, od roditelja je puno naučio o poslovanju. On i Špoler tek su upisali zagrebački Fakultet elektrotehnike i računarstva kad su malezijskoj tvrtki prodali svoju prvu mobilnu aplikaciju. Novac su uložili u pokretanje vlastite tvrtke, a s tom praksom su nastavili – nije bilo kredita, zajmova ili vanjskih investitora te su sve ponude za prodaju odbili. Svojedobno je Car rekao tportalu da Infinum neće nikad prodati jer mu je važniji od novca.

Pravi ljudi i dobar nos Infinum je danas globalna tehnološka tvrtka s 400 zaposlenih u Hrvatskoj i inozemstvu te konsolidiranim prihodom većim od 23 milijuna eura. Pokriva cijeli ciklus razvoja softvera – od konzaltinga, strategije, dizajna i razvoja digitalnih proizvoda do implementacije, sigurnosti i održavanja. Prisutni su u Zagrebu, Ljubljani, Skopju, Podgorici, Amsterdamu, Londonu i New Yorku. Imaju klijente iz raznovrsnih industrija, u rasponu od automobilske, financijske, zdravstvene i telekomunikacijske, sve do medija i maloprodaje. Razvoj i rast tvrtke Cara je vodio od programiranja i dizajna do upravljanja projektima, prodaje, marketinga i, u konačnici, vođenja cijele tvrtke. Uvjeren je da je za uspjeh poslovanja važno okružiti se pravim ljudima, no pomaže i dobar nos za trendove – o umjetnoj inteligenciji i strojnom učenju govorio je još 2017. godine, kad ChatGPT nije bio ni na pomolu.

Tportalov izbor Vizionar godine Četvrti tportalov izbor Vizionar godine upravo traje i svoju završnicu imat će 13. svibnja u Prirodoslovnom muzeju u Zagrebu, gdje će biti proglašeni dobitnici nagrade u pet kategorija (društvo, gospodarstvo, tehnologija, kultura i sport), kao i posebne krovne nagrade Vizionar godine. U kategoriji tehnologija, uz Nikolu Kapraljevića i Tomislava Cara (Infinum i Productive), nominirani su Ivan Burazin (Daytona) te Kristian Kamber i Ante Gojsalić (SPLX AI).

Na čelu Infinuma bio je do 2021. godine, kada je odstupio da bi se posvetio postavljanju novog projekta na noge. Bio je to Productive, tvrtka koja izrađuje SaaS sustav za upravljanje agencijama, zapošljava oko 150 stručnjaka iz regije te broji 6,6 milijuna eura prihoda i nešto više od milijun eura dobiti u 2025. godini. Imaju više od 40.000 korisnika u Velikoj Britaniji, SAD-u, Australiji, Nizozemskoj i nizu drugih tržišta. Uz Infinum i Productive, danas se 41-godišnji Car bavi s još četiri tvrtke. Među njima je široj javnosti vjerojatno najpoznatiji CircuitMess Alberta Gajšaka, projekt u koji je izravno uložio i mentorski ga podržava. Porsche Digital Croatia je zajedničko ulaganje s Porscheom vezano uz razvoj softvera za automobilsku industriju, a Rentlio razvija SaaS proizvod za upravljanje hotelima i apartmanima. Ukupno je u tim tvrtkama zaposleno više od 600 ljudi te godišnje ostvare više od 40 milijuna američkih dolara prometa. Car je proveo tri godine u San Franciscu dok je Infinum širio svoje poslovanje u Sjedinjenim Državama. Ipak se vratio kući. Obožava glazbu (svira bubnjeve i gitaru), voli čitati te voziti sportske automobile i motocikle, a njegovo vjenčanje sa suprugom Anom bilo je pomalo u filmskom stilu – ceremoniju u Las Vegasu vodio je imitator Elvisa Presleyja.