Lamborghini predstavio najstrašniji kabriolet u povijesti, pogledajte ga

Lamborghini je na društvenim mrežama predstavio Fenomeno Roadster, najsnažniji kabriloet u povijesti talijanskog velikana.

Lamborghini je skinuo krov jednom od svojih najekskluzivnijih modela i predstavio Fenomeno Roadster - najmoćniji otvoreni automobil koji je marka iz Sant'Agate Bolognese ikad napravila.

Riječ je o još rjeđoj izvedbi modela Fenomeno, koji se nastavlja na Lamborghinijevu tradiciju ekstremnih i maloserijskih automobila. Dok je kupe ograničen na 29 primjeraka, Roadster će biti proizveden u samo 15 primjeraka, što ga odmah svrstava među najpoželjnije kolekcionarske Lamborghinije današnjice. V12, tri elektromotora i 1065 KS Fenomeno Roadster temelji se na Lamborghinijevom elektrificiranom vrhunskom modelu, ali nije riječ samo o Revuelotu bez krova. Pokreće ga 6,5-litreni atmosferski V12 u kombinaciji s tri elektromotora, a ukupna snaga sustava iznosi 1065 KS.

Performanse su, očekivano, brutalne. Do 100 km/h stiže za 2,4 sekunde, a do 200 km/h za 6,8 sekundi. Najveća brzina prelazi 340 km/h, što je tek oko 10 km/h manje od kupe izvedbe. Drugim riječima, gubitak krova gotovo se nije osjetio u brojkama, a Lamborghini tvrdi da je aerodinamika i dalje iznimno učinkovita. Posveta Miuri Roadster Fenomeno Roadster nosi pretežno plavu karoseriju kao posvetu Miuri Roadster iz 1968. godine, dok crveni detalji odaju počast Bologni. Iza dramatičnog izgleda krije se ozbiljan aerodinamički paket.