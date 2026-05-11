Lamborghini predstavio najstrašniji kabriolet u povijesti, pogledajte ga

Lamborghini je na društvenim mrežama predstavio Fenomeno Roadster, najsnažniji kabriloet u povijesti talijanskog velikana.
Lamborghini je skinuo krov jednom od svojih najekskluzivnijih modela i predstavio Fenomeno Roadster - najmoćniji otvoreni automobil koji je marka iz Sant'Agate Bolognese ikad napravila.
Riječ je o još rjeđoj izvedbi modela Fenomeno, koji se nastavlja na Lamborghinijevu tradiciju ekstremnih i maloserijskih automobila. Dok je kupe ograničen na 29 primjeraka, Roadster će biti proizveden u samo 15 primjeraka, što ga odmah svrstava među najpoželjnije kolekcionarske Lamborghinije današnjice.
V12, tri elektromotora i 1065 KS
Fenomeno Roadster temelji se na Lamborghinijevom elektrificiranom vrhunskom modelu, ali nije riječ samo o Revuelotu bez krova. Pokreće ga 6,5-litreni atmosferski V12 u kombinaciji s tri elektromotora, a ukupna snaga sustava iznosi 1065 KS.
Performanse su, očekivano, brutalne. Do 100 km/h stiže za 2,4 sekunde, a do 200 km/h za 6,8 sekundi. Najveća brzina prelazi 340 km/h, što je tek oko 10 km/h manje od kupe izvedbe.
Drugim riječima, gubitak krova gotovo se nije osjetio u brojkama, a Lamborghini tvrdi da je aerodinamika i dalje iznimno učinkovita.
Posveta Miuri Roadster
Fenomeno Roadster nosi pretežno plavu karoseriju kao posvetu Miuri Roadster iz 1968. godine, dok crveni detalji odaju počast Bologni. Iza dramatičnog izgleda krije se ozbiljan aerodinamički paket.
Vjetrobransko staklo je redizajnirano i ima integrirani karbonski spojler koji usmjerava zrak preko kabine prema motornom prostoru. Protok zraka pritom pomaže hlađenju atmosferskog V12 motora, ali i karbonsko-keramičkih kočnica.
Straga su aktivni spojler i masivni difuzor, a stabilizatori su skriveni ispod karbonskih struktura iza sjedala kako bi se zadržale agresivne linije karoserije.
Ekstremno rijedak i gotovo sigurno rasprodan
Fenomeno Roadster koristi 21-colne naplatke sprijeda i 22-colne straga, uz posebno razvijene gume Bridgestone Potenza. Tu su i ručno podesivi amortizeri izvedeni iz trkaćih automobila, koji omogućuju promjenu udaljenosti od tla.
Lamborghini nije objavio cijenu, ali nagađa se da je početna cijena oko 3.5 milijuna eura. S obzirom na ograničenu seriju od samo 15 automobila, realno je pretpostaviti da su svi primjerci već namijenjeni najvjernijim kupcima marke.
Fenomeno Roadster tako nastavlja Lamborghinijevu 'few-off' tradiciju, koju je 2007. započeo Reventon, a nastavili su modeli poput Venena, Centenarija i Siana.