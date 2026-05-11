Supruga Marka Perkovića Thompsona s torbicom od 2450 eura na Hodu za život

Sandra Perković na Hodu za život pojavila se u ležernom izdanju, no jedan modni dodatak odmah je privukao pažnju
U Zagrebu je u subotu održan 11. Hod za život, a među okupljenima su bili i Marko Perković Thompson te njegova supruga Sandra Perković. Par se tijekom događanja družio s okupljenima, a Sandra je za tu prigodu odabrala jednostavnu dnevnu kombinaciju koju je podigla skupocjenim modnim dodatkom.
Nosila je plavu majicu manifestacije i crne hlače, no najviše se istaknula crna torbica s potpisom modne kuće Louis Vuitton.
Torbica vrijedna 2450 eura
Riječ je o crnoj Louis Vuitton monogram torbici koja se nosi preko tijela, a prema službenoj stranici brenda, cijena ovog modela iznosi 2450 eura.
Fotografije s događanja pokazuju da se Sandra tijekom povorke držala ležernog, dnevnog stila, no luksuzni komad francuske modne kuće nije mogao proći nezapaženo.