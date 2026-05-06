Novo izdanje Hrvatske kovnice novca - Euro set Vukovar 2026. u kvaliteti otkova polirana ploča

Euro set Vukovar 2026. u kvaliteti otkova polirana ploča donosi sve apoene hrvatskoga optjecajnog kovanog novca eura i euro centa s godinom kovanja 2026., izrađene u najvišoj kvaliteti otkova.

Ovo godišnje izdanje dostupno je u ograničenoj seriji od samo 500 komada, a posvećeno je gradu koji kroz stoljeća zauzima posebno mjesto u hrvatskoj povijesti i kolektivnom pamćenju.

Vukovar, smješten na ušću rijeke Vuke u Dunav, u pisanim se izvorima spominje još početkom 13. stoljeća. Zahvaljujući svom položaju na važnim riječnim i kopnenim pravcima, razvio se u važno trgovačko i prometno središte. Njegova bogata prošlost i danas je vidljiva u gradskoj jezgri, dvorcu Eltz te arheološkom lokalitetu Vučedol.

U neposrednoj blizini grada razvila se vučedolska kultura, jedno od najznačajnijih poglavlja europske prapovijesti, poznata po svojoj keramici, naprednoj obradi metala i bogatoj simbolici. Upravo taj spoj prapovijesne baštine i kasnijeg urbanog razvoja čini vukovarski prostor jedinstvenim i prepoznatljivim.