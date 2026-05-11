Utjecaj AI-a na tržište rada najviše osjeća jedan sektor: 'Gdje će stati, to još nitko ne zna'

Prema istraživanju McKinseyja, AI tehnički može automatizirati oko 57 posto radnih aktivnosti, ali su one raspoređene kroz različite dijelove poslova i organizacija, a ne koncentrirane u jednom zanimanju, piše CNN .

No stručnjaci ističu da stvarnost ipak nije tako crno-bijela. Umjesto potpunog ukidanja radnih mjesta, kompanije zasad uglavnom koriste AI za automatizaciju pojedinih zadataka . 'Vrlo je malo poslova koje današnja umjetna inteligencija i robotika mogu potpuno automatizirati', rekao je Alexis Krivkovich iz konzultantske kuće McKinsey & Company.

Prema podacima tvrtke Challenger, Gray & Christmas, umjetna inteligencija bila je i u travnju među najčešćim razlozima otkaza, drugi mjesec zaredom. 'Anksioznost zbog AI-a na poslu je stvarna – od straha od gubitka radnog mjesta do pritiska da se prati razvoj tehnologije ', upozorio je Microsoft u nedavnom izvješću o utjecaju umjetne inteligencije na tržište rada.

Drugim riječima, AI ne zamjenjuje zaposlenika u potpunosti nego određene zadatke koje je dosad radio čovjek. Nitin Seth, suosnivač konzultantske tvrtke Incedo, tvrdi da njegovi klijenti uz pomoć AI-a povećavaju produktivnost između 20 i 25 posto bez proporcionalnog smanjenja broja zaposlenih. 'Ne možete uzeti četvrtinu posla jedne osobe, četvrtinu druge i pretvoriti to u jedno novo radno mjesto', rekao je Seth.

Najveće promjene zasad osjeća tehnološki sektor. Programeri se sve više služe AI alatima za pisanje koda, a prema istraživanju Googleova istraživačkog odjela, čak 90 posto zaposlenih u IT-u koristi umjetnu inteligenciju u svom poslu. Platforma Stack Overflow objavila je da 84 posto developera već upotrebljava AI alate ili to planira činiti u razvoju softvera.

No posao softverskog inženjera uključuje puno više od samog pisanja koda – od dizajniranja sustava i rješavanja problema do procjene kvalitete rješenja i donošenja odluka o tome što uopće treba razvijati. Tom se temom tportal ranije bavio.

Zbog toga neki smatraju da će se promijeniti i sama priroda tih zanimanja. Boris Cherny iz Anthropica rekao je da bi pojam softverski inženjer mogao postupno nestati te da će ga zamijeniti širi naziv poput builder, odnosno osoba koja gradi proizvode uz pomoć AI-a.

Posao inženjera više nije samo pisanje koda

Sličnu promjenu osjeća i softverska inženjerka Sujata Sridharan te kaže da njezin posao danas više nije samo pisanje koda, već kombinacija programiranja i davanja uputa umjetnoj inteligenciji. 'Ključno je pitanje možeš li prepoznati kvalitetan kod i riješiti problem', rekla je za CNN.

To ipak ne znači da je sve bajno. Prema podacima Challenger, Gray & Christmasa, zbog AI-a je ove godine podijeljeno više od 49 tisuća otkaza.

Fintech kompanija Block, vlasnik platformi Square i Cash App, otpustila je 40 posto zaposlenika nakon što je AI omogućio učinkovitiji rad manjih timova, a kriptokompanija Coinbase smanjuje broj zaposlenih za oko 14 posto jer, kako je rekao njezin direktor, AI omogućuje inženjerima da u nekoliko dana naprave posao za koji su prije bili potrebni tjedni.

I tvrtka Cloudflare objavila je da joj se način rada potpuno promijenio te da je korištenje AI-a u posljednja tri mjeseca poraslo za više od 600 posto. Dan Priest, direktor za AI u američkom ogranku PwC-a, smatra da bi moglo doći do određenih poremećaja na tržištu rada, ali ne vidi masovna otpuštanja ni nestanak cijelih kategorija poslova u skorije vrijeme.

Velik problem pritom je to što mnoge kompanije još nisu prilagodile način mjerenja rada zaposlenika ni očekivanja novoj stvarnosti u kojoj dio zadataka obavlja umjetna inteligencija jer postaje sve sposobnija za složenije uredske poslove. Anthropic je tako nedavno predstavio nove AI agente za financijski sektor koji mogu izrađivati prezentacije za investitore i pripremati kreditne analize.

'Počinje od nižih razina i postupno ide prema gore. A gdje će stati, to još nitko ne zna', rekao je Umesh Ramakrishnan iz tvrtke Kingsley Gate.