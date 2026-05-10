Fico nakon sastanka s Putinom: Odbacujem željeznu zavjesu između EU-a i Rusije

"Odbacujem novu željeznu zavjesu između EU i Rusije", rekao je Fico u videoporuci objavljenoj na Facebooku tijekom povratnog leta iz Moskve za Bratislavu.

Rekao je da on i njegova vlada imaju "interes za normalne, prijateljske i obostrano korisne odnose" s velikom silom Rusijom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.

Namjeru EU-a da se potpuno liši ruskih energenata smatra isključivo "ideološkom" i "štetnom za europsku konkurentnost".

Rekao je da je pogrešno samo iz mržnje prema Rusiji "zamijeniti jednu energetsku ovisnost drugom, ovaj put američkom koja je ujedno i daleko skuplja".