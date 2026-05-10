street style

Modni kontrasti na špici: Zagrepčanke već nose sandale i minice, ali ne odriču se ni čizama

G.R.

10.05.2026 u 08:52

Ulična moda u Zagrebu
Ulična moda u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler
Bionic
Reading

Iako je sunce pošteno ugrijalo zagrebački asfalt, subotnja špica još je jednom pokazala da se ljubiteljice mode ne drže slijepo kalendara. Dok su jedne jedva dočekale uskočiti u lagane ljetne haljinice i sandale, druge se ni na visokim temperaturama ne odriču efektnih čizama i kratkih suknji

Centar grada ponovno se pretvorio u najdinamičniju uličnu pistu prepunu neobičnih modnih spojeva. Kombinacija ležernosti i 'prijelaznih' komada dokazuje da Zagrepčanke itekako znaju kako spajati naizgled nespojivo, vješto balansirajući između lepršave elegancije i odvažnog urbanog buntovništva. Zavirili smo u najzanimljivija izdanja ovog vikenda i izdvojili ključne trendove.

vezane vijesti

Minice i robusna obuća

Zaboravite na nepisano pravilo da je zatvorena obuća rezervirana isključivo za zimske mjesece. Špicom su dominirale kombinacije koje spajaju najbolje od oba svijeta, a u glavnoj ulozi našle su se čizme uparene s lepršavim mini suknjama i 'vrućim' hlačicama. Ovaj spoj daje dozu buntovništva čak i najženstvenijim stajlinzima, dokazujući da je zagrebačka ulična moda uvijek spremna za male modne rizike.

Ulična moda u Zagrebu
  • Ulična moda u Zagrebu
  • Ulična moda u Zagrebu
  • Ulična moda u Zagrebu
  • Ulična moda u Zagrebu
  • Ulična moda u Zagrebu
    +101
Ulična moda u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler

Za one vjerne profinjenom minimalizmu, komadi od satena i dalje su apsolutni hit. Kompleti u boji šampanjca te bijela izdanja od glave do pete prizivaju estetiku francuske rivijere usred Zagreba, osobito uz dodatak svilenih marama i kultnih dvobojnih cipela. S druge strane, ljubiteljice boho stila naglasak su stavile na teksturu. Mrežasti komadi, rupičasti kardigani i maksi suknje s cvjetnim printom idealno su se stopili s kožnim sandalama i odvažnim šeširima koji su štitili od sunca.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BACATE LI NOVAC?

BACATE LI NOVAC?

Ljekarne su ih pune, ali djeluju li? Liječnik s Harvarda otkriva koji vitamin doista štiti mozak
ROĐENI DIPLOMATI

ROĐENI DIPLOMATI

Ovi horoskopski znakovi nepogrešivo znaju što sugovornik u svakom trenu želi čuti
HIT VERZIJA

HIT VERZIJA

Zaboravite na flastere: Pronašli smo sandale koje dodaju centimetre, a udobne su poput tenisica

najpopularnije

Još vijesti