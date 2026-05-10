Modni kontrasti na špici: Zagrepčanke već nose sandale i minice, ali ne odriču se ni čizama

Iako je sunce pošteno ugrijalo zagrebački asfalt, subotnja špica još je jednom pokazala da se ljubiteljice mode ne drže slijepo kalendara. Dok su jedne jedva dočekale uskočiti u lagane ljetne haljinice i sandale, druge se ni na visokim temperaturama ne odriču efektnih čizama i kratkih suknji
Centar grada ponovno se pretvorio u najdinamičniju uličnu pistu prepunu neobičnih modnih spojeva. Kombinacija ležernosti i 'prijelaznih' komada dokazuje da Zagrepčanke itekako znaju kako spajati naizgled nespojivo, vješto balansirajući između lepršave elegancije i odvažnog urbanog buntovništva. Zavirili smo u najzanimljivija izdanja ovog vikenda i izdvojili ključne trendove.
Minice i robusna obuća
Zaboravite na nepisano pravilo da je zatvorena obuća rezervirana isključivo za zimske mjesece. Špicom su dominirale kombinacije koje spajaju najbolje od oba svijeta, a u glavnoj ulozi našle su se čizme uparene s lepršavim mini suknjama i 'vrućim' hlačicama. Ovaj spoj daje dozu buntovništva čak i najženstvenijim stajlinzima, dokazujući da je zagrebačka ulična moda uvijek spremna za male modne rizike.
Za one vjerne profinjenom minimalizmu, komadi od satena i dalje su apsolutni hit. Kompleti u boji šampanjca te bijela izdanja od glave do pete prizivaju estetiku francuske rivijere usred Zagreba, osobito uz dodatak svilenih marama i kultnih dvobojnih cipela. S druge strane, ljubiteljice boho stila naglasak su stavile na teksturu. Mrežasti komadi, rupičasti kardigani i maksi suknje s cvjetnim printom idealno su se stopili s kožnim sandalama i odvažnim šeširima koji su štitili od sunca.