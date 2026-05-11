Projekt koji je izazvao pažnju: Može li Europa pobijediti u igri u kojoj Amerikanci vode desetljećima?

Ambiciozan europski projekt nazvan 'Immense Engine' predstavio je Arjan Brussee , nizozemski developer i suosnivač studija Guerrilla Games , poznatog po serijalu Horizon Zero Dawn . Brussee je o svojim planovima govorio u nizozemskom tehnološkom podcastu 'De Technoloog', prenosi Gizmodo .

Dok se tehnološki odnosi između Europe i američkih kompanija sve više zaoštravaju, dio europske tehnološke scene pokušava razviti alternative dominantnom američkom softveru . Nakon što je francuska vlada prošlog mjeseca započela prijelaz s Windowsa na Linux , sada se pojavila ideja o europskoj alternativi za Unreal Engine, jedan od najpoznatijih i najmoćnijih alata za razvoj videoigara i 3D sadržaja na svijetu, a razvija ga američka kompanija Epic Games , najpoznatija po igri Fortnite.

Engine koji bi bio 'potpuno europski'

Brussee tvrdi da danas ne postoji engine (pogonski sustav) koji je 'u potpunosti 'hostan' u Europi, razvili su ga Europljani i usklađen je s europskim pravilima i regulativama'. Ovo je posebno važno u trenutku u kojem europske institucije i kompanije sve češće pokušavaju smanjiti ovisnost o američkim tehnološkim gigantima, osobito u područjima poput umjetne inteligencije, cloud infrastrukture i digitalne sigurnosti.

Immense Engine zamišljen je kao univerzalna platforma za izradu 3D svjetova, ali ne samo za videoigre, nego i za filmsku produkciju, simulacije i druge digitalne projekte.

Unreal Engine je praktički industrijski standard

Unreal Engine, koji razvija Epic Games, jedan je od najvažnijih alata moderne gejming industrije, a koristi se u igrama Fortnite, Gears of War, Mass Effect i Batman: Arkham City, ali i u filmskim i televizijskim produkcijama poput 'The Mandaloriana'.

Europa već ima svoje varijante enginea, uključujući njemački CryEngine, poznat po serijalu Far Cry, no nijedna od njih nije uspjela dosegnuti razinu Unreal Enginea.

Brussee ima iskustvo, ali i kontroverzne ideje

Brussee nije nepoznato ime u industriji. Osim rada u Guerrilla Gamesu, godinama je surađivao upravo s Epic Gamesom, što mu daje kredibilitet za ovakav projekt. Ipak, dio zajednice skeptično gleda na njegov pristup razvoju jer smatra da bi umjetna inteligencija trebala imati ključnu ulogu u stvaranju enginea.

'Ako ste pametni i znate kako postaviti dobar okvir AI agenata, možete obaviti posao deset ili petnaest ljudi', rekao je, prema prijevodu koji prenosi Video Games Chronicle.

Takve izjave dolaze u trenutku u kojem gejming industrija već vodi žustre rasprave o korištenju AI alata u razvoju igara, osobito zbog straha od smanjenja broja radnih mjesta i problema s kvalitetom koda generiranog umjetnom inteligencijom.

Više od gejming projekta

Immense Engine nije predstavljen samo kao alat za developere igara, nego i kao dio šire europske tehnološke ambicije – stvaranja digitalne infrastrukture neovisne o američkim kompanijama.

Koliko je taj cilj realan, ostaje otvoreno pitanje. Razvoj modernog game enginea zahtijeva ogromna ulaganja, godine razvoja i podršku velikog ekosustava developera. Unreal Engine danas nije dominantan samo zbog tehnologije, već i zbog mreže alata, edukacije i podrške koju je Epic Games gradio desetljećima, zbog čega Immense Engine zasad više djeluje kao ambiciozna vizija nego konkretna prijetnja postojećem poretku u industriji.