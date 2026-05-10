Nosit ćete ih godinama: Zara ima tri hit suknje savršene za gošće na krizmama i pričestima

ko još nemate outfit za pričest, krizmu, vjenčanje ili kakvu drugu svečanu prigodu ove sezone, a tražite komad koji ćete nositi i nakon svečanosti, Zara je upravo izbacila tri suknje koje nestaju s polica brzinom munje
Kad je riječ o brzoj modi, Zara vrlo dobro zna što kupci traže, često i prije nego što to sami osvijeste. Upravo zato ne čudi što su tri nove midi i duge suknje, tek stigle u prodaju, već postale jedan od najtraženijih komada sezone.
Posebno za oko zapinju gošćama na pričestima i krizmama Naime, takve kombinacije često se ostavljaju za zadnji trenutak, pa ne čudi veliki interes za jednostavne i nosive komade koji se lako uklapaju u svakodnevne kombinacije ne jenjava.
Trend sezone
Duga suknja jedan je od ključnih komada proljeća i ljeta 2026. To potvrđuju i modne piste – od Caroline Herrere do Valentina i Chanela, ali i brendova poput Zimmermanna, Celinea i Ralpha Laurena.
Tri modela posebno dominiraju. Bijela suknja s naglašenim detaljima, minimalistička plava u mornarskom stilu i prugasta verzija s mediteranskim prizvukom koja priziva ljeto i more. Zara je, očekivano, ponudila sve tri varijante – i pogodila. Njihova najveća prednost je svestranost. Uz košulju i sandale na petu lako postaju dio elegantnog outfita za svečanosti. U kombinaciji s pamučnom majicom i ravnim sandalama ili espadrilama djeluju ležerno i nosivo za svaki dan.