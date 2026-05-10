Nosit ćete ih godinama: Zara ima tri hit suknje savršene za gošće na krizmama i pričestima

Kad je riječ o brzoj modi, Zara vrlo dobro zna što kupci traže, često i prije nego što to sami osvijeste. Upravo zato ne čudi što su tri nove midi i duge suknje, tek stigle u prodaju, već postale jedan od najtraženijih komada sezone.

Posebno za oko zapinju gošćama na pričestima i krizmama Naime, takve kombinacije često se ostavljaju za zadnji trenutak, pa ne čudi veliki interes za jednostavne i nosive komade koji se lako uklapaju u svakodnevne kombinacije ne jenjava.

Trend sezone

Duga suknja jedan je od ključnih komada proljeća i ljeta 2026. To potvrđuju i modne piste – od Caroline Herrere do Valentina i Chanela, ali i brendova poput Zimmermanna, Celinea i Ralpha Laurena.