Novo miješanje karata: Tko će biti na vlasti, a tko u oporbi 2028.?

Točno dvije godine nakon posljednjih izbora za Hrvatski sabor, održanih 17. travnja 2024., te izglasavanja povjerenja novoj Vladi mjesec dana kasnije, Hrvatska se nalazi na polovici aktualnog izbornog ciklusa. Pritom sastav vladajuće većine u parlamentu predvođene HDZ-om sve više klizi od početne konfiguracije s tada neizbježnim Domovinskim pokretom do nove inačice 'žetonizirane' podrške. Hoće li se ona do 2028. godine i dalje širiti na račun DP-a?

Hrvatska je politika barem u nečem usporediva s hrvatskim nogometom – iako hrvatski nogometaši postižu svjetske rezultate, a hrvatski političari ni u granicama vlastite zemlje ne djeluju uvjerljivo – po prijelaznom roku u kojem timovi mogu promijeniti sastave. O bilo čemu drugom usporedivom sa statusom svjetskog viceprvaka (2018.) i dva treća mjesta na svjetskim prvenstvima u nogometu (1998., 2022.) akteri domaće politike mogu samo sanjati. Problem je to što čak niti ne sanjaju o takvom tipu uspjeha te je Hrvatska danas, od utjecaja u europskoj i svjetskoj politici do načina na koji se u njoj provode pojedine javne politike, doslovce niže rangirana.

Pritom će se očito i štošta u hrvatskom sportu morati razjasniti, izgledno i procesuirati, s obzirom na lavinu koju je pokrenuo višegodišnji direktor Hrvatskoga skijaškog saveza te bivši olimpijac Vedran Pavlek, a koji je zbog sumnji na kaznena djela upravo uhićen u inozemstvu. Upravo se u njegovoj javnoj putanji – od nošenja hrvatskog stijega na XVII. Zimskim olimpijskim igrama u Lillehammeru 1994. godine do bijega od hrvatskog pravosuđa i recentnog uhićenja u Kazahstanu – zrcali mnogo toga u hrvatskom permanentno tranzicijskom društvu i politici. Ukratko, zloporaba javnog novca u privatne svrhe. Korupcija se ne kažnjava na biralištima Međutim korupcija s predznakom 'javno-privatnog partnerstva' u Hrvatskoj ne mora nužno značiti osudu u istoj toj javnosti ili makar u dijelu biračkog tijela. Dovoljno se sjetiti slučajeva u kojima su pojedini političari neposredno birani na mjesta župana, gradonačelnika i načelnika, neovisno o stranačkoj iskaznici, sa sumnjama ili čak optužnicama za korupciju.

Je li korupcija kao jedan od gorućih problema u zemlji bilo kada presudno utjecala na rezultat parlamentarnih izbora? Je li, primjerice, svojedobno uhićenje bivšeg premijera Ive Sanadera 2010. godine utjecalo na rezultat HDZ-a na prvim sljedećim izborima za Hrvatski sabor? I – je li činjenicu da je HDZ kao politička stranka osuđen za koruptivna kaznena djela u vrijeme Sanaderova obnašanja dužnosti predsjednika stranke i Vlade kasnije na bilo koji način presudno sankcioniralo biračko tijelo? Zapravo, što to ključno utječe na odluku većine hrvatskih birača kada na izborni dan pri podršci ili uskraćivanju podrške u tom trenutku vladajućoj većini ocjenjuju njezine rezultate? Kako sad stoje stvari? Ne dođe li do nepredviđenih situacija, sljedeći bi se izbori za Hrvatski sabor u redovitom terminu trebali održati od sredine svibnja do sredine srpnja 2028. godine, s obzirom na to da je sadašnji, jedanaesti saziv Hrvatskog sabora konstituiran 16. svibnja 2024. godine, a novoj je Vladi povjerenje izglasano dan kasnije. Hrvatska je točno na pola puta između posljednjih i sljedećih parlamentarnih izbora, pri čemu je dosadašnja polovica zapravo bila dinamičnija no što se to naoko čini. Pravo je pitanje hoće li se takva dinamika nastaviti te tko će sve u ime postojeće vladajuće većine za dvije godine 'istrčati na teren', a tko će to učiniti u ime (i kakve) oporbe.

Ništa manje važno pitanje nije ni pretpostavka da u parlamentarnim klupama bilo kakvo obnašanje vlasti, što na nacionalnoj, što na regionalnoj i lokalnoj razini, učvršćuje zastupničke klubove. Kada se analizira kako se kapilarno mijenjala podrška vladajućoj većini u Hrvatskom saboru u protekle dvije godine te što se zbivalo u pojedinim zastupničkim klubovima, jasno je da se HDZ na čelu s Andrejom Plenkovićem želi što više primaknuti ondje gdje je bio nakon parlamentarnih izbora 2020., a ne 2024. godine. I da su najpostojaniji zastupnički klubovi bili oni koje je na valu svoje pobjede 2024. godine omogućio HDZ te oni koje čine stranke na vlasti u pojedinim gradovima i županijama, kao što su to Možemo! u Gradu Zagrebu i Nezavisna platforma Sjevera u Međimurskoj županiji. Nema čvršćeg lijepka od vlasti te tko god je u Hrvatskoj želi obnašati i od 2028. godine, na to mora stalno računati. Osobito oni koji su od proljeća 2024. godine do danas promijenili stranačke boje te političko agregatno stanje na potezu od vlasti do oporbe i u suprotnom smjeru. Nema nikakve dvojbe u to da je Domovinski pokret bio neželjen partner Plenkovićevoj viziji HDZ-a nakon posljednjih izbora, ne i viziji nekih njegovih kolega u vrhu stranke te na nižim razinama. I dok je HDZ zbog čak 66 osvojenih zastupničkih mjesta sa svoje koalicijske liste nakon izbora 2020. godine mogao izbjeći tada mandatno jači Domovinski pokret (i tada još uvijek Miroslava Škore), s pet manje osvojenih mandata 2024. godine i slabijim DP-om to više nije mogao.

Domovinski preokret Umjesto koalicije HDZ-a, nekoliko manjih liberalnih stranaka i zastupnika nacionalnih manjina predvođenih SDSS-om Miroslava Pupovca, u svibnju 2024. godine formirana je koalicija HDZ-a, DP-a i zastupnika nacionalnih manjina bez SDSS-a, što je bio DP-ov uvjet. Međutim DP se ubrzo raskolio na dominantnu struju Ivana Penave i novoformirani DOMiNO te, malo-pomalo, postao strankom čija se podrška u ispitivanjima javnog mijenja mjeri u par postotaka, a da se ne govori o tome da je nekoć najžešća oporba s desnice postala najlojalnija podrška i HDZ-u i Plenkoviću, unatoč pismima kakva piše bivši glavni tajnik DP-a i bivši ministar u Plenkovićevoj vladi, Josip Dabro. Kako se u Saboru na strani HDZ-a osipao Domovinski pokret, tako su HDZ-u priskakali u pomoć zastupnici koji su se na izborima 2024. godine također natjecali u oporbenim strankama, ali u političkom centru ili čak na ljevici. Sada već notorni slučaj bivše SDP-ove zastupnice i novopečene HDZ-ove članice Boške Ban potvrđuje koliko je pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, kao 'otac političkih žetona' u hrvatskoj politici i parlamentu, bio vidovit u razumijevanju ponašanja i interesa dijela saborskih zastupnica i zastupnika. Vladajućoj je većini priskočio i Dario Zurovec, prije dvije godine izabran na oporbenoj listi Fokusa i Republike, koji je u tom kontekstu izjavio da može i s jednima i s drugima, odnosno da može biti i u oporbenom zastupničkom klubu i podržavati većinu.

To je razvidno novi prilog poimanju politike za koji Zurovec nedvojbeno ima sve predispozicije. Baš kao i jedan od najneučinkovitijih hrvatskih političara proteklih desetak godina, Krešo Beljak, koji je 2016., 2020. i 2024. godine u saborske klupe ušao na listi sa SDP-om, da bi nedavno HSS s novim predsjednikom Darkom Vuletićem, također izabranim u Sabor na koalicijskoj listi sa SDP-om, izručio HDZ-u. U tom su smislu Ban, Zurovec i Vuletić, nakon mandatnog slabljenja DP-a, podebljali vladajuću većinu na 79 ruku. Tko su budući 'žetončići'? Sam je Plenković pak činio sve da Domovinski pokret i ideološki učini nepotrebnim te u tom smislu treba gledati i njegov dolazak na generalnu probu koncerta Marka Perkovića Thompsona prošlog ljeta u Zagrebu. Ukratko, s novim, centrističkim zastupnicima u vladajućoj većini te sam pomaknut udesno, HDZ na čelu presložene većine u Hrvatskom saboru može mirno pričekati još poneku podršku u aktualnom sazivu parlamenta. Hoće li to biti Nezavisna platforma Sjevera, čiji je predsjednik Matija Posavec, blizak Boški Ban, ionako dosad mijenjao političke strane i stranke (s HNS-om je podržao HDZ u prekretničkim trenucima 2017. godine, a zatim se okrenuo SDP-u, zapravo samom sebi), ili pak ne, računajući na to da je na izborima 2028. godine bitno zadržati kakav-takav oporbeni status? Takvi detalji ne trebaju intrigirati vladajuće kojima – baš zato što su vladajući – uvijek netko može prijeći.

