sudjelovanje je besplatno

Peto izdanje konferencije 'Let's Grow' u Puli u znaku digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije

M.Či./Hina

11.05.2026 u 14:40

Konferencija Let's Grow 2025. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Tanja Kanazir
Peto jubilarno izdanje tehnološke konferencije "Let's Grow", koje je otvoreno u ponedjeljak u Puli, i ove je godine tijekom dva dana okupilo stručnjake iz ICT sektora, poduzetnike, predstavnike akademske zajednice i brojne mlade zainteresirane za digitalne tehnologije i umjetnu inteligenciju

Ustvrdivši kako i ovom konferencijom Istra nastavlja jačati digitalni i tehnološki razvoj, dekan Fakulteta informatike u Puli Darko Etinger istaknuo je važnost aktivnog sudjelovanja akademske zajednice u oblikovanju tehnološke budućnosti.

"Razlog je jednostavan, jer kada se svijet mijenja pod nogama, jedina opcija je hodati brže od njega", poručio je Etinger slikovito opisujući brzinu tehnoloških promjena. U prilog tomu, izdvojio je sudjelovanje Fakulteta informatike u Puli na IEEE Central European AI Summitu 2026. održanom u Budimpešti, gdje je potpisana izjava o osnivanju Central European AI HUB-a, platforme koja će povezivati srednjoeuropska sveučilišta i znanstvene institucije u području umjetne inteligencije.

Po njegovim riječima, Fakultet informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli time, kako je rekao "nije samo promatrač tehnoloških promjena, već aktivni sudionik u oblikovanju budućih istraživačkih i razvojnih politika". "Budućnost počiva na povezivanju znanja, kreativnosti, industrije, akademske zajednice i mladih ljudi", naglasio je Etinger.

Predsjednik udruge ICT Istra Dean Verbanac podsjetio je na začetke ideje o osnivanju udruge prije deset godina, kao i na inicijativu za organizacijom konferencije koja je pokrenuta prije šest godina.

"Prije desetak godina vlasnici informatičkih tvrtki iz Istre počeli su razgovarati o zaposlenicima, budućnosti i viziji razvoja ICT sektora. Iz tih razgovora nastala je najprije strukovna ICT grupa pri Županijskoj gospodarskoj komori, a potom i odluka da osnujemo udrugu kako bismo mogli raditi još više za zajednicu", rekao je Verbanac, dodavši je kako je ova konferencija rezultat sinergije, upornosti i vremena koje članovi udruge kontinuirano ulažu u razvoj ICT zajednice u Istri.

Bogat program i tehnološko iznenađenje

Zamjenica istarskog župana Gordana Antić poručila je kako Istarska županija kontinuirano podupire i sufinancira ovakve projekte jer želi daljnji tehnološki razvoj Istre, ali uz očuvanje ljudskih vrijednosti. Istaknula je i kako vjeruje da će dvodnevni program, brojne radionice, razmjena znanja i iskustava te druženje, sudionicima donijeti nove ideje, vještine i prilike za budući razvoj.

Bogat program predavanja i panela, donosi i tehnološko iznenađenje - iskustvo potpuno autonomne vožnje vozilom Tesla, uz stručni nadzor, što je, kako ističu organizatori, prvo takvo predstavljanje izvan Zagreba.

Ovogodišnje izdanje konferencije okuplja studente i srednjoškolce, ICT profesionalce, poduzetnike, profesore, znanstvenike i investitore. Prvi dan konferencije namijenjen je prvenstveno srednjoškolskoj i studentskoj publici, s naglaskom na digitalne kompetencije, obrazovanje i karijerne prilike, dok je drugi dan usmjeren poslovnoj publici, gospodarstvu i IT sektoru, s fokusom na digitalnu transformaciju, inovacije i suradnju poslovnog, javnog i akademskog sektora. Organizatori očekuju više od tisuću posjetitelja, a ulaz na konferenciju besplatan je za sve zainteresirane.

