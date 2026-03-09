Interes za svemir u Hrvatskoj raste: ESA na FER-u predstavila mogućnosti za mlade istraživače

Fakultet elektrotehnike i računarstva aktivno surađuje s ESA-om, pa je tako uključen u nekoliko projekata iz područja svemirskih tehnologija, energetike i zaštite okoliša, otkrio je dekan Bilas.

Forum je nastao inicijativom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), Europske svemirske agencije (ESA) i FER-a, a zainteresiranima su se predstavili uime Europske svemirske agencije Andrew Kane, Entry-level Coordinator, Karol Brzostowski, Country Capability Development Engineer, Želimir Kramarić, član Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) i član hrvatske delegacije pri ESA-i, kao i domaćin događaja, dekan FER-a, dr. sc. Vedran Bilas.

'Veliki broj hrvatskih fakulteta i poduzeća priključuje se aktivnostima ESA-e, a dio projekata predstavljen je i danas. Kroz nekoliko smo se specijalnosti uključili i mi, a na svim projektima rade naši doktorandi i studenti diplomskih studija. Želimo ukazati mladima na prilike koje nudi Europska svemirska agencija, budući da će svaki sljedeći korak prema razvoju svemirske tehnologije u Hrvatskoj trebati za to dobro pripremljene stručnjake. U Hrvatskoj nije bilo mnogo svemirske aktivnosti u prethodnom periodu. Nadamo se da će oni koji će steći iskustvo u programu mobilnosti ESA-e nova znanja donijeti nazad, ubrzati razvoj svemirskih tehnologija, ali i intenzivirati proces punopravnog članstva ESA-e s obzirom da smo trenutačno u statusu europske države sudionice', rekao je Bilas.

Predstavnici ESA-e podijelili su detalje National Graduatee programa namijenjenog mladim talentima i istaknuli kako je hrvatskim stručnjacima omogućeno sudjelovanje za dva kandidata u trajanju do dvije godine.

'Iznimno smo zadovoljni što smo u suradnji s Europskom svemirskom agencijom osigurali pokretanje programa NGT što predstavlja važan iskorak za mlade hrvatske stručnjake zainteresirane za svemirski sektor. Mogućnost sudjelovanja u NGT-u dodatno će osnažiti njihove prilike za stjecanje iznimno vrijednog, praktičnog iskustva i kompetencija u vrhunskom međunarodnom, tehnološki naprednom i inovativnom okruženju. Time se jača nacionalni stručni potencijal, potiče prijenos znanja i stvara temelj za daljnji razvoj konkurentnog hrvatskog svemirskog sektora', dodao je Želimir Kramarić, član Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) i član hrvatske delegacije pri ESA-i.

Andrew Kane, Entry-lever Coordinator pri ESA-i, poručio je kako se interes za sudjelovanjem u programima ESA-e u Hrvatskoj kontinuirano povećava.

'ESA s oduševljenjem surađuje s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih kako bi po prvi put ponudila priliku za praksu izvrsnim studentima magistarskog studija i diplomantima koji žele steći iskustvo u svemirskim disciplinama. NGT program pruža jedinstvenu priliku stručnjacima na početku karijere za stjecanje vrlo vrijednog iskustva u europskom svemirskom sektoru. Otkad je Hrvatska postala suradnica u ESA-i, interes i prijave za ESA-ine programe raste svake godine, stoga će nove prilike pomoći u zadovoljavanju apetita za praktičnim svemirskim iskustvom za domaće diplomante', izjavio je Kane.

Space Research Forum poslužio je kao sjajna prilika za predstavljanje aktivnosti domaćeg akademskog sektora u svemirskim istraživanjima i tehnologijama, pri čemu su posebno istaknuti kapaciteti i zalaganja FER-a u području svemira.

U sklopu programa održana su predavanja priznatih hrvatskih stručnjaka, mag. Mate Jagnjića, vodećeg istraživača Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije (FER), dr. sc. Mateje Dumbović (Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr. sc. Zdravka Terza (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu) te doc. dr. sc. Dorijana Radočaja (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta u Osijeku).