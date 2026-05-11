NOVA GENERACIJA

Nova terapija protiv raka oduševila znanstvenike: 'Ima jednu ogromnu prednost'

L. Š.

11.05.2026 u 11:18

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia
Bionic
Reading

Nova generacija terapija koje 'programiraju' imunološki sustav da sam pronađe i uništi rak sve više oduševljava znanstvenike i liječnike, a dodatnu pozornost posljednjih tjedana privukla je vijest da je glumac Sam Neill nakon eksperimentalnog liječenja CAR T-stanicama objavio da mu je rak u remisiji

Zvijezda filma 'Jurski park' otkrila je krajem travnja da je sudjelovala u kliničkom ispitivanju u Sydneyju te da mu je rak trećeg stadija trenutačno pod kontrolom. Neill je uspjeh terapije opisao kao 'znanost u svom najboljem izdanju'. Stručnjaci smatraju da bi upravo CAR T-cell terapija mogla postati jedno od najvažnijih oružja u borbi protiv raka.

'Ovo je prekretnica', rekla je imunologinja Misty Jenkins iz Instituta Walter i Eliza Hall za medicinska istraživanja. CAR T terapija razvija se još od 1990-ih, no posljednjih desetak godina doživjela je snažan napredak, a u Australiji su od 2018. odobrene četiri takve terapije, zasad uglavnom za liječenje raka krvi.

vezane vijesti

Naziv CAR dolazi od izraza chimeric antigen receptor, a riječ je o terapiji koja modificira T-stanice imunološkog sustava kako bi preciznije prepoznavale i uništavale stanice raka. T-stanice inače imaju ključnu ulogu u obrani organizma od infekcija i oštećenih stanica, ali tumori često uspijevaju izbjeći njihov napad, stoga CAR T terapija pokušava riješiti upravo taj problem.

'To je kao da T-stanicama dodate GPS', objasnila je Jenkins. Postupak obično uključuje izdvajanje T-stanica iz krvi pacijenta, njihovu genetsku modifikaciju u laboratoriju i potom vraćanje u organizam. Tako 'pojačane' stanice zatim pronalaze i ciljano napadaju tumorske stanice, prenosi Guardian.

Jedna od glavnih prednosti terapije u odnosu na klasičnu kemoterapiju jest preciznost jer se CAR T-stanice mogu programirati da ciljaju specifične proteine koje proizvode određene vrste tumora. Terapija također traje kraće od višemjesečnih kemoterapijskih ciklusa, često se svodeći na jednu infuziju i nekoliko tjedana bolničkog praćenja.

Jedna velika prednost

Imunologinja Criselle D'Souza iz centra Peter MacCallum Cancer Centre ističe da kemoterapija i dalje ostaje temelj liječenja mnogih vrsta raka jer je jeftinija, dostupnija i primjenjiva na širi raspon bolesti.

No CAR T terapija ima jednu veliku prednost: u najboljim slučajevima njezin učinak može trajati godinama i spriječiti povratak bolesti. 'To je poput živog lijeka. Teoretski može zauvijek ostati u tijelu pacijenta ako se stvori imunološka memorija', rekla je D’Souza.

Kao primjer navodi Emily Whitehead, prvo dijete liječeno CAR T terapijom još 2012. godine, kojoj se rak nije vratio. No najveći izazov ostaju tzv. solidni tumori poput raka dojke, mozga ili prostate.

'Borba protiv mnogih krvnih karcinoma u usporedbi sa solidnim tumorima gotovo je kao pecanje ribe u bačvi. Kod solidnih tumora morate probiti pravu tvrđavu', rekao je Maté Biro iz Instituta Garvan za medicinska istraživanja. Kod raka krvi modificirane T-stanice relativno lako pronalaze mete koje cirkuliraju krvotokom, a solidni tumori mnogo su kompleksniji jer stvaraju okruženje koje otežava pristup imunološkim stanicama i slabi njihov odgovor.

Znanstvenici zato rade na novim generacijama CAR T terapija koje bi T-stanice dodatno 'naoružale', primjerice preciznijim receptorima ili sposobnošću otpuštanja dodatnih lijekova i antitijela unutar tumora. Pojavljuju se i prve ideje o terapijama koje bi funkcionirale poput cjepiva: umjesto izdvajanja i laboratorijske obrade stanica, pacijent bi mogao dobiti injekciju koja bi potaknula organizam da sam stvara CAR T-stanice.

Takve terapije tek ulaze u klinička ispitivanja, ali stručnjaci vjeruju da bi mogle znatno smanjiti troškove liječenja jer je cijena danas jedan od najvećih problema, a neke CAR T terapije stoje i više od pola milijuna australskih dolara po pacijentu.

Australska vlada ovog je tjedna objavila da će terapija Carvykti za multipli mijelom biti besplatno dostupna u javnim bolnicama. Bez državnog financiranja liječenje bi stajalo više od 200 tisuća australskih dolara po pacijentu.

Znanstvenici upozoravaju i da zemlje koje ne ulažu dovoljno u razvoj vlastitih kapaciteta za proizvodnju i primjenu ovakvih terapija riskiraju zaostajanje u novoj generaciji liječenja raka. 'Znanost isporučuje rezultate', rekao je Biro, dodajući: 'Sada političari i zdravstveni sustavi moraju sustići taj razvoj.'

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NOVA GENERACIJA

NOVA GENERACIJA

Nova terapija protiv raka oduševila znanstvenike: 'Ima jednu ogromnu prednost'
GRADE VLASTITE VERZIJE?

GRADE VLASTITE VERZIJE?

Što se kuha iza zatvorenih vrata kineskih tech divova? Europa strahuje od ovog 'super oružja'
BROJKE SVE GOVORE

BROJKE SVE GOVORE

Utjecaj AI-a na tržište rada najviše osjeća jedan sektor: 'Gdje će stati, to još nitko ne zna'

najpopularnije

Još vijesti