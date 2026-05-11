Nova terapija protiv raka oduševila znanstvenike: 'Ima jednu ogromnu prednost'

'Ovo je prekretnica', rekla je imunologinja Misty Jenkins iz Instituta Walter i Eliza Hall za medicinska istraživanja. CAR T terapija razvija se još od 1990-ih, no posljednjih desetak godina doživjela je snažan napredak, a u Australiji su od 2018. odobrene četiri takve terapije, zasad uglavnom za liječenje raka krvi.

Zvijezda filma 'Jurski park' otkrila je krajem travnja da je sudjelovala u kliničkom ispitivanju u Sydneyju te da mu je rak trećeg stadija trenutačno pod kontrolom. Neill je uspjeh terapije opisao kao 'znanost u svom najboljem izdanju'. Stručnjaci smatraju da bi upravo CAR T-cell terapija mogla postati jedno od najvažnijih oružja u borbi protiv raka.

Naziv CAR dolazi od izraza chimeric antigen receptor, a riječ je o terapiji koja modificira T-stanice imunološkog sustava kako bi preciznije prepoznavale i uništavale stanice raka. T-stanice inače imaju ključnu ulogu u obrani organizma od infekcija i oštećenih stanica, ali tumori često uspijevaju izbjeći njihov napad, stoga CAR T terapija pokušava riješiti upravo taj problem.

'To je kao da T-stanicama dodate GPS', objasnila je Jenkins. Postupak obično uključuje izdvajanje T-stanica iz krvi pacijenta, njihovu genetsku modifikaciju u laboratoriju i potom vraćanje u organizam. Tako 'pojačane' stanice zatim pronalaze i ciljano napadaju tumorske stanice, prenosi Guardian.

Jedna od glavnih prednosti terapije u odnosu na klasičnu kemoterapiju jest preciznost jer se CAR T-stanice mogu programirati da ciljaju specifične proteine koje proizvode određene vrste tumora. Terapija također traje kraće od višemjesečnih kemoterapijskih ciklusa, često se svodeći na jednu infuziju i nekoliko tjedana bolničkog praćenja.

Jedna velika prednost

Imunologinja Criselle D'Souza iz centra Peter MacCallum Cancer Centre ističe da kemoterapija i dalje ostaje temelj liječenja mnogih vrsta raka jer je jeftinija, dostupnija i primjenjiva na širi raspon bolesti.

No CAR T terapija ima jednu veliku prednost: u najboljim slučajevima njezin učinak može trajati godinama i spriječiti povratak bolesti. 'To je poput živog lijeka. Teoretski može zauvijek ostati u tijelu pacijenta ako se stvori imunološka memorija', rekla je D’Souza.

Kao primjer navodi Emily Whitehead, prvo dijete liječeno CAR T terapijom još 2012. godine, kojoj se rak nije vratio. No najveći izazov ostaju tzv. solidni tumori poput raka dojke, mozga ili prostate.

'Borba protiv mnogih krvnih karcinoma u usporedbi sa solidnim tumorima gotovo je kao pecanje ribe u bačvi. Kod solidnih tumora morate probiti pravu tvrđavu', rekao je Maté Biro iz Instituta Garvan za medicinska istraživanja. Kod raka krvi modificirane T-stanice relativno lako pronalaze mete koje cirkuliraju krvotokom, a solidni tumori mnogo su kompleksniji jer stvaraju okruženje koje otežava pristup imunološkim stanicama i slabi njihov odgovor.

Znanstvenici zato rade na novim generacijama CAR T terapija koje bi T-stanice dodatno 'naoružale', primjerice preciznijim receptorima ili sposobnošću otpuštanja dodatnih lijekova i antitijela unutar tumora. Pojavljuju se i prve ideje o terapijama koje bi funkcionirale poput cjepiva: umjesto izdvajanja i laboratorijske obrade stanica, pacijent bi mogao dobiti injekciju koja bi potaknula organizam da sam stvara CAR T-stanice.

Takve terapije tek ulaze u klinička ispitivanja, ali stručnjaci vjeruju da bi mogle znatno smanjiti troškove liječenja jer je cijena danas jedan od najvećih problema, a neke CAR T terapije stoje i više od pola milijuna australskih dolara po pacijentu.

Australska vlada ovog je tjedna objavila da će terapija Carvykti za multipli mijelom biti besplatno dostupna u javnim bolnicama. Bez državnog financiranja liječenje bi stajalo više od 200 tisuća australskih dolara po pacijentu.

Znanstvenici upozoravaju i da zemlje koje ne ulažu dovoljno u razvoj vlastitih kapaciteta za proizvodnju i primjenu ovakvih terapija riskiraju zaostajanje u novoj generaciji liječenja raka. 'Znanost isporučuje rezultate', rekao je Biro, dodajući: 'Sada političari i zdravstveni sustavi moraju sustići taj razvoj.'