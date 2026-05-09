Oduševili gestom: Lego promijenio pravilo zbog Davida Attenborougha

Poznati britanski prirodoslovac i televizijski voditelj sir David Attenborough proslavio je 100. rođendan, a među brojnim čestitkama posebno se izdvojila ona koju mu je poslao Lego. Popularna kompanija odlučila je simbolično promijeniti pravilo koje generacijama stoji na kutijama njihovih kocaka – da su namijenjene djeci i odraslima od četiri do 99 godina
Naime, obožavatelji su na društvenim mrežama primijetili kako je Attenborough sada 'prestar' za Lego jer je navršio 100 godina. Tvrtka je zato reagirala duhovitom i emotivnom objavom. 'Sretan 100. rođendan, sir David Attenborough. Ne postoji dobna granica za one koji se nikada ne prestanu igrati', poručili su iz Lega u objavi na Instagramu.
Uz poruku su objavili i fotografiju Lego Classic kutije s izmijenjenom dobnom oznakom '4-100+'. Time su simbolično poručili da Attenborough može nastaviti slagati kockice i nakon stotog rođendana.
Objava je izazvala brojne reakcije korisnika društvenih mreža, koji su potez kompanije nazvali 'preslatkim' i 'jednom od najboljih marketinških ideja'. Mnogi su pohvalili Lego zbog, kako su napisali, 'iskrene i tople geste prema čovjeku kojeg vole sve generacije'.
To je samo jedna u nizu posveta koje posljednjih dana pristižu legendarnom britanskom voditelju. U Velikoj Britaniji mu je, među ostalim, na plaži napravljen i golemi portret u pijesku.
Sir David Attenborough rođen je 1926. godine, a više od sedam desetljeća proveo je radeći na televiziji i dokumentarnim serijalima o prirodi. Globalnu popularnost stekao je kroz kultne dokumentarce poput Planet Earth, Blue Planet i Life on Earth, kojima je milijunima gledatelja približio životinjski svijet i važnost očuvanja prirode.