Stižu nova pravila za B kategoriju: Evo što će se sve moći voziti

Vozačka dozvola B kategorije u Europskoj uniji uskoro bi trebala dobiti važnu promjenu. Prema novim pravilima, vozači s B kategorijom moći će voziti vozila do 4250 kilograma, umjesto dosadašnjih 3500 kilograma.

Riječ je o promjeni koja je posebno važna za električna gospodarska vozila, dostavne automobile i kampere. Europski parlament i Vijeće postigli su privremeni dogovor još u drugoj polovici 2024. godine, a države članice imat će četiri godine za prenošenje direktive u svoja nacionalna zakonodavstva.

Zašto se mijenjaju pravila?

Dosadašnja granica od 3500 kilograma postavljena je u vrijeme kada su se pravila prvenstveno odnosila na vozila s klasičnim motorima s unutarnjim izgaranjem. No elektrifikacija je promijenila računicu.

Baterijski paket u električnom vozilu može težiti između 400 i 700 kilograma, ovisno o kapacitetu. Zbog toga električni kombiji, dostavna vozila i kamperi vrlo lako prelaze granicu od 3,5 tona, iako su po namjeni i dimenzijama usporedivi s vozilima koja su se dosad mogla voziti s B kategorijom.

Bez ove izmjene dio vozača više ne bi smio upravljati električnim verzijama vozila koja su u klasičnoj izvedbi mogli voziti bez dodatne dozvole. Nova pravila zato su svojevrsna prilagodba realnosti tržišta, a ne samo administrativno povećanje dopuštene mase.

Tko će moći voziti vozila do 4250 kilograma?

Povećanje granice neće vrijediti bez uvjeta. Za upravljanje vozilima do 4250 kilograma bit će potrebno imati B kategoriju najmanje dvije godine. Time se želi izbjeći da potpuno novi vozači odmah sjednu za upravljač težih vozila.

Kod kampera su predviđeni dodatni uvjeti: vozač će morati položiti poseban ispit ili proći posebnu edukaciju. Broj putnika ostaje isti kao i dosad - najviše osam putnika uz vozača.

Nova pravila posebno će zanimati obrtnike, dostavne službe, tvrtke s lakim gospodarskim vozilima, ali i sve vozače koji razmišljaju o kupnji većeg kampera. U praksi bi promjena trebala olakšati prijelaz na električne modele, jer dodatna masa baterije više neće automatski značiti potrebu za drugom kategorijom dozvole.

Za hrvatske vozače ključno je pratiti kada će se pravila prenijeti u domaće zakonodavstvo. Direktiva ostavlja državama članicama rok od četiri godine, pa se promjena neće dogoditi preko noći, ali smjer je jasan: B kategorija u Europi postaje fleksibilnija.