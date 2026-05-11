Zagrebačka županija podupire solare: Poduzetnicima daje do 15 tisuća eura bespovratno

Javni natječaj otvoren je do 5. lipnja, prihvatljivi prijavitelji su mikro i mali subjekti malog gospodarstva registrirani kao obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove, a uvjet je da imaju sjedište na području Zagrebačke županije, navodi se u ponedjeljak objavljenom priopćenju.

Natječaj je, kako su naveli iz Županije, posebno usmjeren na poduzetnike čija je glavna odnosno pretežita djelatnost registrirana u području prerađivačke industrije, kao i smještaja, no isključivo hotela, odmarališta i kampova.

Maksimalan iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti za ugradnju solarnih elektrana je 15 tisuća eura, a sama potpora može iznositi 50 posto prihvatljivih troškova.