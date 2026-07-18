Zašto su Ukrajinci gađali skladišta ruske online trgovine? Zelenski je sve objasnio

U napadima na dva skladišta ruske online trgovine Wildberries poginulo je ukupno osam, a ranjeno 62 ljudi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je napade otkrivši za što su Rusima služila ta skladišta
Osam osoba je poginulo, a 62 su ozlijeđene nakon što su ukrajinski dronovi pogodili dva skladišta u vlasništvu najvećeg ruskog online trgovca Wildberriesa.
Sedmero poginulih i 25 ozlijeđenih ostalo je nakon napada na skladište u gradu Tambovu, otprilike 475 kilometara jugoistočno od Moskve. Jedna žrtva i 37 ozlijeđenih zabilježeni su u Elektrostalu u Moskovskoj regiji.
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su napadi pogodili "glavne logističke objekte" koji su korišteni za "opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijske opreme". Dodao je da je Ukrajina također pogodila ciljeve u Azovskom i Crnom moru te na Krimu.
Fotografije i videozapisi iz Tambova pokazuju plamen i stupove crnog dima koji se izdižu iz zgrade dok radnici bježe na parkiralište. Zelenski je i nakon ovog napada ponovio da je riječ o odgovoru na "ruske napade na našu civilnu infrastrukturu i na naše gradove i zajednice". U srijedu je 14 ljudi ubijeno u ruskim napadima diljem Ukrajine.
Ruski 'Amazon'
BBC piše kako se Wildberries često opisuje kao ruski ekvivalent Amazona. RWB grupu, koju čine Wildberries i marketinška kompanija Russ, Forbes Russia je ranije ove godine procijenio na oko 12,6 milijardi dolara (11,05 milijardi eura). Izvršna direktorica Wildberriesa, Tatjana Kim, rekla je da je to bila "strašna noć" za Rusiju i za tvrtku.
"Sedam ljudi koji su radili u noćnoj smjeni umrlo je na mjestu događaja", napisao je guverner Tambovske regije Jevgenij Pervišov na Telegramu, dodajući da je ozlijeđeno 25 osoba, od kojih sedmero teže te da je 28 dronova također oboreno tijekom napada.
U međuvremenu, guverner Moskovske regije Andrej Vorobjov rekao je da je osam ozlijeđenih u napadima na skladište Wildberriesa u Elektrostalu u "teškom stanju".
Dodao je da je ukupno 48 dronova oboreno u Moskovskoj regiji tijekom noći te da je skladište nafte također pogođeno, što je opisao kao incident s "najozbiljnijim posljedicama".
"Vatrogasci, hitne službe i Ministarstvo za izvanredne situacije nastavljaju raditi na mjestu događaja", napisao je na Telegramu. Nije detaljno opisao razinu štete. Zelenski je zasebno potvrdio da je Ukrajina pogodila "naftni objekt".
Pojačani napadi
Ukrajina je nedavno pojačala svoje napade dronovima dugog dometa na ključnu energetsku infrastrukturu Rusije, uzrokujući nestašicu goriva. Ranije ovog mjeseca, Ukrajinci su istaknuli da je gotovo 43 posto ruskih kapaciteta za rafiniranje nafte "onesposobljeno" kao rezultat toga. No, ta brojka nije neovisno potvrđena.
Ukrajina tvrdi da su ruska naftna i plinska postrojenja legitimne mete jer se Moskva uvelike oslanja na izvoz fosilnih goriva za financiranje svoje invazije koja traje od 2022. godine. No, ovo je prvi put da su ukrajinski napadi bili usmjereni na drugu ekonomsku infrastrukturu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je mjeseca dao rijetko priznanje da su nestašice goriva uzrokovane ukrajinskim napadima te je početkom srpnja potpisao zakon kojim se želi povećati opskrba domaćeg tržišta goriva, zabranivši pritom izvoz dizela.