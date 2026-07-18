Zašto su Ukrajinci gađali skladišta ruske online trgovine? Zelenski je sve objasnio

Osam osoba je poginulo, a 62 su ozlijeđene nakon što su ukrajinski dronovi pogodili dva skladišta u vlasništvu najvećeg ruskog online trgovca Wildberriesa.

Sedmero poginulih i 25 ozlijeđenih ostalo je nakon napada na skladište u gradu Tambovu, otprilike 475 kilometara jugoistočno od Moskve. Jedna žrtva i 37 ozlijeđenih zabilježeni su u Elektrostalu u Moskovskoj regiji.

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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su napadi pogodili "glavne logističke objekte" koji su korišteni za "opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijske opreme". Dodao je da je Ukrajina također pogodila ciljeve u Azovskom i Crnom moru te na Krimu.

Fotografije i videozapisi iz Tambova pokazuju plamen i stupove crnog dima koji se izdižu iz zgrade dok radnici bježe na parkiralište. Zelenski je i nakon ovog napada ponovio da je riječ o odgovoru na "ruske napade na našu civilnu infrastrukturu i na naše gradove i zajednice". U srijedu je 14 ljudi ubijeno u ruskim napadima diljem Ukrajine.