Rusija zabranjuje izvoz dizela

Potpredsjednik vlade Aleksandar Novak iz javio je u televizijskom prijenosu sjednice vlade, kojom je predsjedao predsjednik Vladimir Putin, da situacija s gorivom i dalje ostaje složena te da 'je jasno da trenutna situacija na benzinskim postajama izaziva zabrinutost javnosti'.

Vozači u brojnim regijama satima čekaju u redovima na benzinskim postajama zbog intenzivnih ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu koji su doveli do smanjivanja opskrbe dizelom i benzinom.

"Danas je uvedena zabrana izvoza dizela i to će omogućiti povećanje opskrbe domaćeg tržišta", rekao je i dodao da će u srpnju Rusija početi uvoziti gorivo.

Izvori iz industrije prošlog su tjedna izjavili da je Rusija započela s uvozom benzina iz Indije morskim putem.

Vlada je rekla da će zabrana izvoza dizela, koja uključuje i proizvođače tog goriva, biti na snazi do 31. srpnja.

Putin je na sastanku rekao da Ukrajina pokušava naštetiti ruskom gospodarstvu.

'Ali što je najvažnije, nastoji stvoriti osjećaj tjeskobe u društvu. Svi razumijemo da je taj cilj nedostižan. Otpornost ruskog energetskog sustava vrlo je visoka, među najvišima u svijetu', istaknuo je Putin.