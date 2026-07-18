Indijski Skyroot lansirao Vikram-1 u prvoj privatnoj orbitalnoj raketnoj misiji

Misija je osmišljena kako bi se u letu provjerili raketni pogonski sustav, avionika, telemetrija, sustavi navođenja, navigacije i upravljanja te prikupili podaci za buduća komercijalna lansiranja, priopćio je Skyroot. 'Misija Aagaman veliki je uspjeh', objavila je tvrtka. 'Ovo je probni let. Izvest ćemo ih još nekoliko prije nego što prijeđemo na redovita komercijalna lansiranja.'

Raketa Vikram-1 poletjela je iz Svemirskog centra Satish Dhawan u Sriharikoti u 6.35 sati po GMT-u, ostavljajući za sobom oblak vatre i dima. Na svom prvom orbitalnom letu, nazvanom Misija Aagaman, nosila je više korisničkih tereta i pokusa koji će se provoditi u orbiti.

Skyroot, osnovan 2018. godine, jedan je od nove generacije indijskih svemirskih startupova koji su nakon liberalizacije sektora privukli ulaganja globalnih investitora. Početkom ove godine postao je prva indijska tvrtka iz svemirskog sektora čija je vrijednost premašila milijardu dolara.

Indijska misija dolazi u vrijeme sve žešće konkurencije na globalnom tržištu lansiranja malih satelita, na kojem startupovi nastoje izazvati vodeće tvrtke predvođene SpaceX-om Elona Muska. Vlade diljem Europe i Azije također pojačavaju potporu domaćim lansirnim kompanijama kako bi osigurale neovisan pristup svemiru u vrijeme ubrzanog rasta komercijalnih i obrambenih potreba.

Visoka oko 22 metra, raketa Vikram-1 projektirana je za prijevoz tereta mase do 350 kilograma u nisku Zemljinu orbitu. Sastoji se od tri stupnja na kruto gorivo i orbitalnog modula za korekciju putanje na tekuće gorivo, koji pokreće motor izrađen 3D ispisom - tehnologijom za koju tvrtka tvrdi da se u Indiji prvi put koristi za te svrhe.

Raketa prevozi više eksperimentalnih i komercijalnih tereta indijskih i stranih organizacija, uključujući demonstracijske tehnološke satelite i pokuse u orbiti.

Lansiranje je uslijedilo nakon misije Vikram-S iz 2022., koja je postala prva privatno razvijena raketa lansirana s indijskog tla koja je dosegnula svemir na suborbitalnom letu.

Uspjeh misije Vikram-1 označio bi ulazak privatnog sektora u orbitalna lansiranja u Indiji. Indija je 2020. otvorila svoj svemirski sektor privatnim ulaganjima, omogućivši startupovima razvoj raketa, satelita i usluga lansiranja, područja koja je desetljećima gotovo isključivo pokrivala državna organizacija Indian Space Research Organisation (ISRO).

Vlada želi povećati udio Indije u globalnom svemirskom gospodarstvu s oko osam milijardi dolara danas na 44 milijarde dolara do 2033. godine, računajući da će privatne tvrtke pomoći zemlji da se uspješnije natječe na tržištu kojim dominiraju kompanije iz Sjedinjenih Država, Europe i Kine.