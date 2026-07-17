kod batine

Na Dunavu izmjeren najniži vodostaj ikad: Isplivala krvava povijest rijeke

V. B.

17.07.2026 u 21:03

Rekordno nizak vodostaj Dunava kod Batine
Rekordno nizak vodostaj Dunava kod Batine Izvor: Cropix / Autor: Ivan Peric / CROPIX
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Hrvatske vode izmjerile su povijesno niski vodostaj Dunava u Batini od -101 centimetar, što je za 17 centimetara niže od najnižeg do sada, izmjerenog 2022. godine

Nakon negativnog rekorda Drave, sada imamo i negativni rekord Dunava. A to zabrinjava struku iz Hrvatskih voda s kojima je razgovarala ekipa Dnevnika Nove TV. Govore, došlo je do promjene vodnog režima.

Loše je to za ekosustav, za riblji fond, kanale koji navodnjavaju poljoprivredu, za plovni put, a nerijetko, upravo ovako kao što je to bilo i danas, Dunav izbaci ostatke iz Drugog svjetskog rata kada su izvađene dvije aviobombe. Baš u Batini Dunav tih ostataka krije jako puno, jer su se ondje vodile velike bitke.

Bitka za Batinu protiv nacističkog Wehrmachta 1941., nazvana je "malim Staljingradom" koliko je krvava bila. Ipak, Batina je obranjena, a Dunav još uvijek krije priče i plovila, vozila, bombe - legenda kaže da je tada Dunav bio crven od krvi.

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Na Dunavu izmjeren najniži vodostaj ikad: Isplivala krvava povijest rijeke

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