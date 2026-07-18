Odlični prijatelji, ali očajni ljubavnici: Ovim je horoskopskim znakovima bolje da ne ulaze u vezu

Neki se horoskopski znakovi savršeno nadopunjuju u prijateljstvu: dijele humor, razgovore bez zadrške i međusobnu podršku. No kada se u odnos upletu emocije, očekivanja i ljubomora, ista dinamika može postati izvor nesporazuma

Prijateljstvo i ljubavna veza ne traže uvijek iste stvari. Dok su za dobar odnos među prijateljima često dovoljni iskrenost, zajednički interesi i osjećaj da se možete osloniti jedno na drugo, partnerski odnos donosi i potrebu za kompromisom, sigurnošću, nježnošću te usklađenim očekivanjima.

Upravo zato postoje kombinacije znakova koje se obožavaju, lako se nasmijavaju i jedno drugome čuvaju leđa, ali bi u vezi mogle brzo otkriti da ih razdvajaju tempo, emocionalne potrebe ili pogled na slobodu. Ovo su neki od parova koji nerijetko bolje funkcioniraju kao prijatelji nego kao ljubavni partneri.

Ovan Ove subote ćete biti u aktivnom raspoloženju i teško vam je sjediti na mjestu. Ideja o kratkom izletu ili spontanoj aktivnosti čini se kao savršen izbor. Ako ostanete kod kuće, lako biste mogli postati nestrpljivi. U odnosima je važno da ne forsirate svoj tempo drugima. Dan će biti bolji ako se krećete i potrošite višak energije.

Bik Mir i udobnost danas imaju prednost nad svim planovima. Uživate u malim stvarima poput dobre hrane, glazbe ili boravka kod kuće. Netko bi vas mogao pokušati nagovoriti na izlazak, ali vi birate ono što vam zaista odgovara. U ljubavi vlada topla i stabilna atmosfera. Dan je idealan za punjenje baterija.

Blizanci Poruke, pozivi i kratki susreti obilježavaju vašu subotu. Teško je ostati na jednom mjestu jer vas sve vuče na kretanje. Jedan razgovor mogao bi skrenuti u neočekivanom, ali zanimljivom smjeru. U ljubavi se pojavljuje doza razigranosti i humora. Pazite samo da ne obećate nešto što ne planirate ispuniti.

Rak Potreba za mirom i poznatim okruženjem danas dolazi do izražaja. Više vam odgovara druženje u užem krugu nego veća okupljanja. Emocije su stabilnije nego tijekom tjedna, što vam daje osjećaj sigurnosti. U ljubavi dolazi do nježnog i opuštenog trenutka. Večer donosi posebno ugodnu atmosferu.

Lav Društveni život vas zove i teško mu je odoljeti. Postoji velika šansa da ćete završiti u centru pažnje, čak i ako to niste planirali. Energija vam je zarazna i ljudi rado provode vrijeme s vama. U ljubavi dolazi do toplih i spontanih trenutaka. Dan je stvoren za zabavu i opuštanje.

Djevica Planovi za vikend možda neće ići točno kako ste zamislili, ali to ne mora biti loše. Malo spontanosti danas vam zapravo koristi više nego stroga organizacija. Ako otpustite kontrolu, dan može ispasti ugodnije nego očekujete. U ljubavi dolazi do jednostavne i iskrene komunikacije. Na kraju dana osjećate olakšanje.

Vaga Subota donosi potrebu za ravnotežom između društva i vremena za sebe. Jedan poziv ili poruka mogli bi vas staviti pred malu dilemu. Ipak, uspijevate pronaći kompromis koji vam odgovara. U ljubavi vlada ugodna i harmonična atmosfera. Dan završava bez napetosti.

Škorpion Privlači vas mirniji tempo i dublji razgovori umjesto površnih susreta. Netko bi vam se mogao otvoriti više nego što očekujete. Intuicija vam pomaže da reagirate na pravi način. U ljubavi dolazi do osjećaja povezanosti i razumijevanja. Dan ima smiren, ali intenzivan ton.

Strijelac Teško vas je zadržati na jednom mjestu jer stalno tražite nešto novo. Ideja o izlasku, putovanju ili druženju čini se kao najbolji izbor. Spontanost vas vodi u zanimljive situacije. U ljubavi dolazi do razigrane i neopterećene energije. Dan je idealan za avanturu, makar i malu.

Jarac Iako je vikend, dio vas i dalje razmišlja o obavezama. Pokušavate završiti nešto kako biste kasnije bili mirni. Nakon toga dolazi zasluženi osjećaj opuštanja. U ljubavi se traži više prisutnosti i manje razmišljanja o poslu. Večer vam donosi mir i stabilnost.

Vodenjak Dan donosi nepredvidive situacije koje vam zapravo odgovaraju. Planovi se mogu promijeniti u zadnji tren, ali vi se lako prilagođavate. Društvo vam godi, posebno ako uključuje zanimljive razgovore. U ljubavi dolazi do spontanog i pomalo neobičnog trenutka. Subota vam donosi osjećaj slobode.

Ribe Osjećaji su naglašeni, ali na nježan i smiren način. Privlače vas mirne aktivnosti i ljudi koji vam odgovaraju energijom. Kreativnost bi mogla doći do izražaja kroz male stvari. U ljubavi dolazi do toplog i iskrenog trenutka. Dan je idealan za opuštanje i unutarnji mir. Pogledaj detaljni horoskop

Ovan i Blizanci Ovan i Blizanci mogu biti savršen tandem za spontane planove, putovanja, izlaske i razgovore koji ne prestaju. Oboje vole dinamiku, promjene i ljude, pa se u prijateljstvu lako razumiju bez previše objašnjavanja. No u vezi bi Ovnova potreba za jasnim odgovorima i konkretnom pažnjom mogla doći u sukob s Blizančevom promjenjivošću. Blizanac voli zadržati slobodu i prostor za improvizaciju, dok Ovan nema mnogo strpljenja za neodlučnost i dvosmislene poruke.

Angelina Jolie je Blizanac, rođena je 4. lipnja 1975. Izvor: Profimedia / Autor: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia

Angelina Jolie je Blizanac, rođena je 4. lipnja 1975. Izvor: Profimedia / Autor: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia

Lav i Vaga Lav i Vaga rado se pronalaze u društvu: vole dobar izlazak, lijepu atmosferu, estetiku i ljude koji znaju uživati u životu. Vaga zna pohvaliti i umiriti Lava, a Lav joj može dati odlučnost i osjećaj zaštite, zbog čega djeluju kao prijatelji koji se uvijek dobro nadopunjuju. U ljubavi bi se, međutim, mogla pojaviti borba oko pažnje i donošenja odluka. Lav želi jasnu posvećenost i potvrdu osjećaja, dok Vaga često dugo važe svaku mogućnost, izbjegava konflikt i teško se odlučuje kada odnos postane ozbiljniji.

Jennifer Lopez je Lav, rođena je 24. srpnja 1969. Izvor: Profimedia / Autor: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Jennifer Lopez je Lav, rođena je 24. srpnja 1969. Izvor: Profimedia / Autor: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Bik i Strijelac Bik i Strijelac mogu jedno drugome biti zanimljiv kontrast. Bik će Strijelcu pružiti mirnu luku, odanost i praktične savjete, dok Strijelac Biku može unijeti dozu avanture, humora i izlaska iz rutine. Kao par ipak mogu teško pronaći zajednički ritam. Bik traži stabilnost, predvidljivost i osjećaj sigurnosti, dok Strijelac teško podnosi ograničenja i najviše cijeni slobodu. Ono što je u prijateljstvu osvježavajuća razlika, u vezi se može pretvoriti u stalno pregovaranje o granicama.

Taylor Swift je Strijelac, rođena je 13. prosinca 1989. Izvor: EPA / Autor: JOHN G. MABANGLO





Taylor Swift je Strijelac, rođena je 13. prosinca 1989. Izvor: EPA / Autor: JOHN G. MABANGLO

Rak i Vodenjak Rak i Vodenjak mogu razviti posebno prijateljstvo jer oboje cijene iskren razgovor i odanost ljudima do kojih im je stalo. Rak je topao i brižan, a Vodenjak donosi drukčiju perspektivu te zna pomoći kad treba racionalno pogledati problem. No emotivni jezik u vezi im može biti vrlo različit. Rak često želi bliskost, nježnost i redovitu potvrdu osjećaja, dok Vodenjak svoju naklonost nerijetko pokazuje diskretnije i traži više osobnog prostora. Zbog toga bi se Rak mogao osjećati zanemareno, a Vodenjak pritisnuto.

Sofia Vergara je Rak, rođena je 10. srpnja 1972. Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN





Sofia Vergara je Rak, rođena je 10. srpnja 1972. Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN

Djevica i Ribe Djevica i Ribe mogu biti prijatelji koji se sjajno dopunjuju: Djevica je osoba za praktičnu pomoć i konkretan savjet, dok Ribe unose razumijevanje, empatiju i maštu. Kada nema ljubavnih očekivanja, njihove razlike često djeluju kao prednost.

Zendaya je Djevica, rođena je 1. rujna 1996. Izvor: Profimedia / Autor: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia



Zendaya je Djevica, rođena je 1. rujna 1996. Izvor: Profimedia / Autor: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia