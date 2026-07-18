FATALNA POGREŠKA

Odlični prijatelji, ali očajni ljubavnici: Ovim je horoskopskim znakovima bolje da ne ulaze u vezu

P. H.

18.07.2026 u 07:05

Odlično se razumiju, ali ako započnu ljubavnu vezu, nastaje pravi pakao
Odlično se razumiju, ali ako započnu ljubavnu vezu, nastaje pravi pakao Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
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Neki se horoskopski znakovi savršeno nadopunjuju u prijateljstvu: dijele humor, razgovore bez zadrške i međusobnu podršku. No kada se u odnos upletu emocije, očekivanja i ljubomora, ista dinamika može postati izvor nesporazuma

Prijateljstvo i ljubavna veza ne traže uvijek iste stvari. Dok su za dobar odnos među prijateljima često dovoljni iskrenost, zajednički interesi i osjećaj da se možete osloniti jedno na drugo, partnerski odnos donosi i potrebu za kompromisom, sigurnošću, nježnošću te usklađenim očekivanjima.

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Upravo zato postoje kombinacije znakova koje se obožavaju, lako se nasmijavaju i jedno drugome čuvaju leđa, ali bi u vezi mogle brzo otkriti da ih razdvajaju tempo, emocionalne potrebe ili pogled na slobodu. Ovo su neki od parova koji nerijetko bolje funkcioniraju kao prijatelji nego kao ljubavni partneri.

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Ovan i Blizanci

Ovan i Blizanci mogu biti savršen tandem za spontane planove, putovanja, izlaske i razgovore koji ne prestaju. Oboje vole dinamiku, promjene i ljude, pa se u prijateljstvu lako razumiju bez previše objašnjavanja.

No u vezi bi Ovnova potreba za jasnim odgovorima i konkretnom pažnjom mogla doći u sukob s Blizančevom promjenjivošću. Blizanac voli zadržati slobodu i prostor za improvizaciju, dok Ovan nema mnogo strpljenja za neodlučnost i dvosmislene poruke.

Angelina Jolie
  • Angelina Jolie
  • Angelina Jolie
Angelina Jolie je Blizanac, rođena je 4. lipnja 1975. Izvor: Profimedia / Autor: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia

Lav i Vaga

Lav i Vaga rado se pronalaze u društvu: vole dobar izlazak, lijepu atmosferu, estetiku i ljude koji znaju uživati u životu. Vaga zna pohvaliti i umiriti Lava, a Lav joj može dati odlučnost i osjećaj zaštite, zbog čega djeluju kao prijatelji koji se uvijek dobro nadopunjuju.

U ljubavi bi se, međutim, mogla pojaviti borba oko pažnje i donošenja odluka. Lav želi jasnu posvećenost i potvrdu osjećaja, dok Vaga često dugo važe svaku mogućnost, izbjegava konflikt i teško se odlučuje kada odnos postane ozbiljniji.

Jennifer Lopez
  • Jennifer Lopez
  • Jennifer Lopez
Jennifer Lopez je Lav, rođena je 24. srpnja 1969. Izvor: Profimedia / Autor: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Bik i Strijelac

Bik i Strijelac mogu jedno drugome biti zanimljiv kontrast. Bik će Strijelcu pružiti mirnu luku, odanost i praktične savjete, dok Strijelac Biku može unijeti dozu avanture, humora i izlaska iz rutine.

Kao par ipak mogu teško pronaći zajednički ritam. Bik traži stabilnost, predvidljivost i osjećaj sigurnosti, dok Strijelac teško podnosi ograničenja i najviše cijeni slobodu. Ono što je u prijateljstvu osvježavajuća razlika, u vezi se može pretvoriti u stalno pregovaranje o granicama.

Taylor Swift i Travis Kelce
  • Taylor Swift i Travis Kelce
  • Taylor Swift i Travis Kelce
  • Taylor Swift i Travis Kelce
  • Taylor Swift i Travis Kelce
Taylor Swift je Strijelac, rođena je 13. prosinca 1989. Izvor: EPA / Autor: JOHN G. MABANGLO

Rak i Vodenjak

Rak i Vodenjak mogu razviti posebno prijateljstvo jer oboje cijene iskren razgovor i odanost ljudima do kojih im je stalo. Rak je topao i brižan, a Vodenjak donosi drukčiju perspektivu te zna pomoći kad treba racionalno pogledati problem.

No emotivni jezik u vezi im može biti vrlo različit. Rak često želi bliskost, nježnost i redovitu potvrdu osjećaja, dok Vodenjak svoju naklonost nerijetko pokazuje diskretnije i traži više osobnog prostora. Zbog toga bi se Rak mogao osjećati zanemareno, a Vodenjak pritisnuto.

Sofia Vergara
  • Sofia Vergara
  • Sofia Vergara
  • Sofia Vergara
  • Sofia Vergara
Sofia Vergara je Rak, rođena je 10. srpnja 1972. Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN

Djevica i Ribe

Djevica i Ribe mogu biti prijatelji koji se sjajno dopunjuju: Djevica je osoba za praktičnu pomoć i konkretan savjet, dok Ribe unose razumijevanje, empatiju i maštu. Kada nema ljubavnih očekivanja, njihove razlike često djeluju kao prednost.

Zendaya
  • Zendaya
  • Zendaya
  • Zendaya
Zendaya je Djevica, rođena je 1. rujna 1996. Izvor: Profimedia / Autor: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

U partnerskom odnosu Djevičina potreba za redom i jasnoćom može smetati osjetljivim i intuitivnim Ribama. Ribe bi Djevicu mogle doživjeti prestrogom ili previše kritičnom, dok bi Djevica mogla osjećati da ona sama mora držati sve konce u rukama.

*kreirano uz pomoć AI-ja

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