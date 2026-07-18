narančasto upozorenje

DHMZ objavio novo upozorenje zbog pljuskova i grmljavine: Sve kreće već popodne

M.Da.

18.07.2026 u 12:12

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Dusko Marusic
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DHMZ je za vikend podignuo narančasto upozorenje za središnju Hrvatsku i riječku regiju zbog grmljavinskog nevremena, dok će se u Dalmaciji osjetiti posljedice toplinskog vala

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je nova upozorenja zbog opasnog vremena tijekom ovog vikenda.

Iako su središnju Hrvatsku već zahvatili pljuskovi s grmljavinom, DHMZ je za karlovačku i zagrebačku regiju aktivirao narančasto upozorenje tek od 14, odnosno 15 sati.

DHMZ upozorenje za subotu
DHMZ upozorenje za subotu Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

"Lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar, osobito navečer kada lokalno može biti nevremena. Vjerojatnost grmljavine je veća od 75 posto", naveo je DHMZ.

U splitskoj i dubrovačkoj regiji je, pak, narančasto upozorenje izdano zbog sasvim suprotne situacije. Naime, ondje se toplinski val još uvijek osjeća. DHMZ navodi kako će se temperature u Dalmaciji kretati do čak 35 stupnjeva.

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U nedjelju će, pak, upozorenja zbog grmljavinskog nevremena vrijediti za kontinentalni dio Hrvatske i riječku regiju, gdje je upaljen narančasti meteoalarm. 

"Lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar, osobito u noći i ujutro lokalno moguće i nevrijeme. Vjerojatnost grmljavine veća je od 70 posto", upozorava DHMZ. 

DHMZ upozorenje za nedjelju
DHMZ upozorenje za nedjelju Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

Na jugu se, pak, temperature neće spustiti pa će za splitsku regiju ostati upaljen narančasti meteoalarm. U ponedjeljak bi se vrijeme trebalo smiriti. 

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