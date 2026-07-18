DHMZ objavio novo upozorenje zbog pljuskova i grmljavine: Sve kreće već popodne

DHMZ je za vikend podignuo narančasto upozorenje za središnju Hrvatsku i riječku regiju zbog grmljavinskog nevremena, dok će se u Dalmaciji osjetiti posljedice toplinskog vala
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je nova upozorenja zbog opasnog vremena tijekom ovog vikenda.
Iako su središnju Hrvatsku već zahvatili pljuskovi s grmljavinom, DHMZ je za karlovačku i zagrebačku regiju aktivirao narančasto upozorenje tek od 14, odnosno 15 sati.
"Lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar, osobito navečer kada lokalno može biti nevremena. Vjerojatnost grmljavine je veća od 75 posto", naveo je DHMZ.
U splitskoj i dubrovačkoj regiji je, pak, narančasto upozorenje izdano zbog sasvim suprotne situacije. Naime, ondje se toplinski val još uvijek osjeća. DHMZ navodi kako će se temperature u Dalmaciji kretati do čak 35 stupnjeva.
U nedjelju će, pak, upozorenja zbog grmljavinskog nevremena vrijediti za kontinentalni dio Hrvatske i riječku regiju, gdje je upaljen narančasti meteoalarm.
"Lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar, osobito u noći i ujutro lokalno moguće i nevrijeme. Vjerojatnost grmljavine veća je od 70 posto", upozorava DHMZ.
Na jugu se, pak, temperature neće spustiti pa će za splitsku regiju ostati upaljen narančasti meteoalarm. U ponedjeljak bi se vrijeme trebalo smiriti.