DHMZ objavio novo upozorenje zbog pljuskova i grmljavine: Sve kreće već popodne

Iako su središnju Hrvatsku već zahvatili pljuskovi s grmljavinom , DHMZ je za karlovačku i zagrebačku regiju aktivirao narančasto upozorenje tek od 14, odnosno 15 sati.

"Lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar, osobito navečer kada lokalno može biti nevremena. Vjerojatnost grmljavine je veća od 75 posto", naveo je DHMZ.

U splitskoj i dubrovačkoj regiji je, pak, narančasto upozorenje izdano zbog sasvim suprotne situacije. Naime, ondje se toplinski val još uvijek osjeća. DHMZ navodi kako će se temperature u Dalmaciji kretati do čak 35 stupnjeva.