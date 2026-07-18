Gotovo s Amerikom? Procurio tajni plan princa Harryja i Meghan Markle za povratak u Britaniju

Princu Harryju i Meghan Markle dosta je Amerike? Bivši kraljevski par sve češće kuje planove za preokret 'Megxita' i povratak na Otok, a prvi korak u toj operaciji navodno je njihova nova kuća u Portugalu

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, koji su 2020. godine izazvali pravu buru napustivši Ujedinjeno Kraljevstvo radi života u južnoj Kaliforniji, prema najnovijim informacijama ozbiljno razmišljaju o povratku. Kako prenosi Daily Mail, nakon nedavnog srpanjskog posjeta Velikoj Britaniji, tijekom kojeg su djeca Archie i Lilibet napokon imala priliku upoznati svog djeda, kralja Charlesa, par je počeo osjećati da američki san ipak nije ono što su zamislili.

Pucanje američkog sna 'Sve se više osjeća da je Harry postao pomalo nepoželjan u Americi. To je značajna promjena u raspoloženju', otkrio je prijatelj princa Harryja, dodajući da su i princ i Meghan svjesni da njihov holivudski utjecaj polako hladi. Iako su ostvarili niz uspjeha, uključujući i basnoslovan Netflixov ugovor od 100 milijuna dolara, izvori tvrde da se i Meghan sve više osjeća kao 'autsajder' u kalifornijskom društvu te da i ona u potpunosti podržava ideju ponovnog povezivanja s Harryjevom engleskom stranom obitelji. 'Engleska je mjesto gdje je Harryjevo srce uvijek pripadalo. Nije tajna da su otišli u Ameriku kako bi pokušali iskoristiti njegovu slavu i kraljevski status, ali Meghan osjeća da je guranje svježih ideja i projekata postalo prilično teško. Možda je sada prošlo dovoljno vremena za nekakav oblik povratka', tvrdi dobro upućeni izvor.

Princ Harry i Meghan Markle Izvor: EPA / Autor: CON CHRONIS







+2 Princ Harry i Meghan Markle Izvor: EPA / Autor: CON CHRONIS

Portugalska vila kao 'europska čekaonica' Ipak, povratak neće biti preko noći. Par je navodno uložio milijune u izgradnju i uređenje raskošne vile u Portugalu koja će im poslužiti kao idealna baza, svojevrsna 'europska čekaonica'. Prema saznanjima novinara, Meghan je angažirala poznati Soho House da uredi unutrašnjost portugalskog doma, namijenjenog prvenstveno kako bi njihova djeca bila bliže svojoj kraljevskoj obitelji. 'Harry je vrlo ponosni Britanac i želi biti u Engleskoj, ali Portugal bi im mogao poslužiti kao idealna odskočna daska na nekoliko godina', pojašnjavaju prijatelji para, ističući kako je to kuća s kojom su 'napokon stavili nogu na pravu stranu bare'.

Meghan Markle i princ Harry Izvor: Profimedia / Autor: Jonathan Brady, PA Images / Alamy / Profimedia





Meghan Markle i princ Harry Izvor: Profimedia / Autor: Jonathan Brady, PA Images / Alamy / Profimedia