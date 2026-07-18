IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i izdvojili nekoliko oglasa

Net d.o.o. (Blu-E Televizija) traži Djelatnika za rad u režiji (m/ž) . Prednost imaju kandidati s iskustvom rada s televizijskom tehnikom, kamerom, snimanjem i montažom priloga te produkcijom emisija. Ako nemaš iskustva, ali odlično vladaš računalima ili grafičkim programima poput Adobe Photoshopa, After Effectsa, Premierea ili Ediusa i želiš učiti, poslodavac će ti osigurati potrebnu edukaciju. Očekuje te rad u dinamičnom televizijskom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i rad s modernom broadcast tehnologijom. Prijavi se do 24. srpnja.

INDEX PROMOCIJA d.o.o. zapošljava na poziciji Data Analyst (m/ž) . Traži se analitična osoba s iskustvom u obradi podataka i naprednim znanjem Excela ili Google Sheetsa. Prednost imaju kandidati koji poznaju SQL, Python ili alate poput Power BI-ja, Google Analyticsa i Tableaua. Poslodavac nudi mogućnost rada na daljinu ili iz ureda u Zagrebu, paket prigodnih benefita, božićnica, poklon za rođendan ili slobodni dani za druge važne događaje. Prijavi se do 26. srpnja.

Agenor automatika d.o.o. traži Automatičara / DCS programera (m/ž). Ako imaš obrazovanje iz područja elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, minimalno 3+ godine iskustva u industrijskoj automatizaciji i radu sa Siemens PCS7 sustavima te si spreman na međunarodna putovanja, očekuju te izazovni projekti, plaća od 3000 eur do 4000 eur bruto, fleksibilno radno vrijeme i mogućnost povremenog rada od kuće. Prijavi se do 5. kolovoza.

Oprema Micro Matic d.o.o. traži Razvojnog inženjera (m/ž) sa završenim studijem strojarstva (bacc. ing. mech. ili mag. ing. mech.), poželjnim iskustvom na sličnim poslovima, poznavanjem MS Officea te alata za 3D modeliranje poput CREO-a, SolidWorksa ili sličnih programa. Potrebno je i znanje engleskog jezika te spremnost na učenje, usavršavanje i razvoj tehničkih kompetencija. Poslodavac nudi priliku za stručno usavršavanje i profesionalni razvoj. Prijavi se do 7. kolovoza.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. (HOPS) zapošljava Pripravnika za radno mjesto Inženjer u Sektoru za poslovnu integraciju, Službi za informatičku infrastrukturu, Odjelu za računalnu infrastrukturu i servise (m/ž). Otvorena prilika za mlade inženjere elektrotehnike, računarstva ili informatike koji žele započeti karijeru u području informatičke infrastrukture. Poslodavac nudi ugovor na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, uz mogućnost zaposlenja na neodređeno nakon položenog stručnog ispita. Prijavi se do 3. kolovoza.

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