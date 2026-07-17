Tisuće na ulicama nakon odluke Zelenskog: 'Ovo je samosabotaža'

Prosvjednici su se okupili u ukrajinskoj prijestolnici sa zastavama i transparentima drugi dan zaredom, prenosi agencija France presse. 'Vratite Fedorova !' pisalo je na jednom transparentu, dok je drugi pozivao na 'poštovanje i obzir prema narodu'. Treći je osudio potez kao 'samosabotažu'.

Prosvjedi su izbili u četvrtak zbog smjene Fedorova, 35-godišnjeg tehnološkog stručnjaka koji je htio preoblikovati kijevsku vojsku u učinkovitiju borbenu snagu. Zelenski je prošlog tjedna najavio da planira rekonstrukciju vlade kako bi ojačao odnose s ključnim međunarodnim partnerima.

Međutim, smjena ministra obrane izazvala je neuobičajene demonstracije u ratno vrijeme u glavnome gradu i nekoliko drugih gradova u četvrtak, s uglavnom mladim prosvjednicima koji su izašli na ulice. Fedorov, mladi reformator i zagovornik visoke tehnologije na bojnom polju, otišao je s funkcije manje od šest mjeseci nakon što je preuzeo dužnost čelnika ministarstva obrane.

Popularan među stanovništvom i cijenjen od zapadnih saveznika Ukrajine, Fedorov je objasnio da se sukobio s vrhovnim zapovjednikom ukrajinske vojske, Oleksandrom Sirskim, koji se zalaže za tradicionalniji pristup vojnim operacijama.