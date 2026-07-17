Uspon i pad SpaceX-a: Kako je najveći IPO u povijesti u samo mjesec dana izgubio sjaj

Samo mjesec dana nakon jednog od najiščekivanijih izlazaka na burzu u povijesti, SpaceX Elona Muska suočava se s naglim padom vrijednosti dionica

Od rekordnog IPO-a do naglog pada SpaceX je na burzu izašao 12. lipnja u najvećem IPO-u dosad, prikupivši čak 75 milijardi dolara svježeg kapitala. Tržišna vrijednost kompanije nakratko je premašila dva bilijuna dolara, a golemo zanimanje ulagača potaknuto je činjenicom da su dionice, neuobičajeno za ovako velik IPO, mogli upisivati i mali ulagači, uključujući klijente brojnih europskih brokerskih kuća. Početni rast cijene pogurali su ulagači koji nisu uspjeli doći do željenog broja dionica tijekom javne ponude pa su ih naknadno kupovali na tržištu. Uz to, SpaceX je vrlo brzo uvršten u niz važnih burzovnih indeksa, zbog čega su indeksni fondovi morali automatski kupovati njegove dionice. Početkom srpnja kompanija je ušla i u tehnološki indeks Nasdaq 100, nakon što je operator indeksa prilagodio pravila kako bi omogućio ubrzano uključivanje SpaceX-a. Time je stvorena dodatna, gotovo prisilna potražnja za dionicama. Hype je pogurao rast, ali i pad Analitičari smatraju da je upravo golema početna euforija pridonijela današnjoj korekciji. Mnogi ulagači računali su na brzu zaradu nakon izlaska na burzu, a kada je cijena snažno porasla, počeli su masovno prodavati dionice i zaključavati dobit. Takvi nagli usponi i padovi nisu neuobičajeni nakon velikih burzovnih debija, no razmjeri korekcije kod SpaceX-a ipak su iznenadili tržište. Istodobno su, nakon isteka tzv. quiet perioda, investicijske banke koje su sudjelovale u IPO-u objavile prve ciljane cijene dionice, a većina ih i dalje ostaje vrlo optimistična.

Goldman Sachs procjenjuje da bi dionica u idućih godinu dana mogla dosegnuti 205 dolara, JPMorgan očekuje 225 dolara dok je Raymond James otišao najdalje s procjenom od čak 800 dolara po dionici. 'Dionica vrijedi upola manje' Među velikim analitičkim kućama izdvaja se Morningstar, procjenjujući da bi realna vrijednost SpaceX-ove dionice trebala iznositi tek oko 62 dolara. Njihov je argument jednostavan – kompanija je i dalje daleko od profitabilnosti jer je prošle godine ostvarila prihod od 18,67 milijardi dolara, ali i gotovo pet milijardi dolara gubitka. Prema sadašnjim procjenama, ni iduće godine neće poslovati s dobiti. Razlike među procjenama proizlaze iz potpuno različitih pretpostavki o njezinoj budućnosti. Primjerice, Goldman Sachs računa na eksplozivan rast Muskova AI poslovanja unutar kompanije, odnosno da će prihodi jedinice xAI do kraja desetljeća porasti čak stotinu puta.