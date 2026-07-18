Konačno otkriven Meštrovićev paviljon: Pogledajte kako izgleda dok traje obnova

Nakon više od godinu dana radova, radnici su skinuli žuti pokrov koji je zaklanjao pogled na Meštrovićev paviljon

Iako radovi na obnovi Meštrovićeva paviljona u Zagrebu još uvijek traju, po prvi puta je novi izgled jednog od najreprezentativnijih simbola u centru grada, ugledao svjetlo dana. Naime, radnici Spegre, izvođača radova odabranog na javnom natječaju još prošle godine, uklonili su žuti pokrov sa skela i tako objelodanili osvježeni izgled "Džamije".

Radovi na HDLU Izvor: tportal.hr / Autor: tportal.hr







+3 Radovi na HDLU Izvor: tportal.hr / Autor: tportal.hr

Radovi će još trajati Podsjetimo, radovi na obnovi Meštrovićeva paviljona započeli su početkom prošle godine, a rok za njihovu izvedbu je početak 2027. godine. Tijekom obnove zamijenjena je kupola te su srušene pregrade unutar paviljona, a zatim napravljene nove. Bit će promijenjene i sve instalacije. Radovi su vrijedni 12,9 milijuna eura bez PDV-a. "Ovo je zgrada koja će prvi put nakon što je zamišljena zaista izgledati onako kako ju je vizionar Meštrović sa svojim suradnicima zamislio, ali će biti i energetski učinkovita, pristupačna osobama s invaliditetom te će pružati najsuvremenije uvjete za prezentaciju hrvatske i međunarodne umjetnosti", rekla je u petak ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.