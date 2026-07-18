Konačno otkriven Meštrovićev paviljon: Pogledajte kako izgleda dok traje obnova

Nakon više od godinu dana radova, radnici su skinuli žuti pokrov koji je zaklanjao pogled na Meštrovićev paviljon
Iako radovi na obnovi Meštrovićeva paviljona u Zagrebu još uvijek traju, po prvi puta je novi izgled jednog od najreprezentativnijih simbola u centru grada, ugledao svjetlo dana.
Naime, radnici Spegre, izvođača radova odabranog na javnom natječaju još prošle godine, uklonili su žuti pokrov sa skela i tako objelodanili osvježeni izgled "Džamije".
Radovi će još trajati
Podsjetimo, radovi na obnovi Meštrovićeva paviljona započeli su početkom prošle godine, a rok za njihovu izvedbu je početak 2027. godine. Tijekom obnove zamijenjena je kupola te su srušene pregrade unutar paviljona, a zatim napravljene nove. Bit će promijenjene i sve instalacije. Radovi su vrijedni 12,9 milijuna eura bez PDV-a.
"Ovo je zgrada koja će prvi put nakon što je zamišljena zaista izgledati onako kako ju je vizionar Meštrović sa svojim suradnicima zamislio, ali će biti i energetski učinkovita, pristupačna osobama s invaliditetom te će pružati najsuvremenije uvjete za prezentaciju hrvatske i međunarodne umjetnosti", rekla je u petak ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.
Povijesno dobro
Objekt usred Trga žrtava fašizma izgrađen je 1938. godine prema idejnom rješenju kipara Ivana Meštrovića. Tehničku su razradu projekta napravili Meštrovićev bliski suradnik, arhitekt Harold Bilinić i kolega mu Lavoslav Horvat.
Početkom Drugog svjetskog rata, galerija se prenamjenjuje u džamiju, oko nje su 1944. izgrađena tri minareta, koja su samo nekoliko godina kasnije srušena. Unatoč tome, među Zagrepčanima se za Meštrovićev paviljon uvriježio naziv 'Džamija'. Ta je zgrada od 1947. godine muzej, a trenutno je koristi Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU).