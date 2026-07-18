hitna korekcija

Most zbog spremačica postavio ultimatum: Tiče se koeficijenata plaća u zdravstvu

M.Da./Hina

18.07.2026 u 13:37

Bolnica (ilustracija)
Bolnica (ilustracija) Izvor: EPA / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
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Stranka Most u subotu je priopćenjem poručila kako njezin Savjet za zdravstvo zahtijeva hitnu i cjelovitu korekciju koeficijenata za sve zdravstvene djelatnike - medicinske sestre, tehničare, pomoćno osoblje i ostale zaposlene u sustavu, umjesto izdvajanja pojedinih skupina ovisno o trenutnom medijskom pritisku

Savjet Mosta za zdravstvo odlučno je, kako navodi, odbacio parcijalno i improvizirano rješavanje problema niskih plaća u zdravstvu, nakon što je ministar Ružić najavio korekciju koeficijenata i povećanje plaća spremačicama, istodobno ignorirajući medicinske sestre, tehničare i druge zdravstvene radnike bez kojih bolnice ne mogu normalno funkcionirati.

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Najavljuje da će, "nastave li ministar Ružić i Vlada s parcijalnim i nedorečenim zahvatima, takvu politiku označiti kao svjesno održavanje nepravde i ugrožavanje sigurnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite građanima".

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