Most zbog spremačica postavio ultimatum: Tiče se koeficijenata plaća u zdravstvu

Stranka Most u subotu je priopćenjem poručila kako njezin Savjet za zdravstvo zahtijeva hitnu i cjelovitu korekciju koeficijenata za sve zdravstvene djelatnike - medicinske sestre, tehničare, pomoćno osoblje i ostale zaposlene u sustavu, umjesto izdvajanja pojedinih skupina ovisno o trenutnom medijskom pritisku