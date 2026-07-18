Još jedno dijete palo s električnog romobila: Zbog teških ozljeda prebačeno u Zagreb

Na području općine Gradina, dijete mlađe od 14 godina, ne noseći zaštitnu kacigu na glavi, upravljalo je električnim romobilom cestom na kojoj nema izgrađenog nogostupa, niti biciklističke staze ili trake. U jednom trenutku je izgubilo kontrolu nad romobilom te je palo na kolnik i zadobilo teške tjelesne ozljede, priopćila je PU virovitičko-podravska.

Dijete je prevezeno u Opću bolnicu u Virovitici, a potom i u Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Policija nastavlja s istraživanje, a o svemu će izvijestiti i Hrvatski zavod za socijalni rad.

Ova je prometna nesreća, samo još jedna u nizu u kojima zbog neopreza i nepoštivanja pravila stradavaju djeca. Stoga je virovitičko-podravska policija ponovila pravila za sigurnu vožnju električnim romobilom.