Još jedno dijete palo s električnog romobila: Zbog teških ozljeda prebačeno u Zagreb

Dijete je vozeći električni romobil cestom bez nogostupa i biciklističke staze, odjednom palo na tlo te se teško ozlijedilo. Policija je stoga ponovila upute o sigurnoj vožnji
Na području općine Gradina, dijete mlađe od 14 godina, ne noseći zaštitnu kacigu na glavi, upravljalo je električnim romobilom cestom na kojoj nema izgrađenog nogostupa, niti biciklističke staze ili trake. U jednom trenutku je izgubilo kontrolu nad romobilom te je palo na kolnik i zadobilo teške tjelesne ozljede, priopćila je PU virovitičko-podravska.
Dijete je prevezeno u Opću bolnicu u Virovitici, a potom i u Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Policija nastavlja s istraživanje, a o svemu će izvijestiti i Hrvatski zavod za socijalni rad.
Ova je prometna nesreća, samo još jedna u nizu u kojima zbog neopreza i nepoštivanja pravila stradavaju djeca. Stoga je virovitičko-podravska policija ponovila pravila za sigurnu vožnju električnim romobilom.
Pravila za sigurnu vožnju
Tako ističu da je dob od 14 godina minimalna za dozvoljeno samostalno upravljanje električnim romobilom. Također napominju da je za vrijeme vožnje kaciga obvezna te da vozači smiju imati slušalicu samo u jednom uhu.
Maksimalna dozvoljena brzina je 25 kilometara na sat, a na romobilu se smije voziti samo jedna osoba, koja njime i upravlja.
"Obavezno noću, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, važno je biti uočen. Vozač mora biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom, a vozilo mora biti osvijetljeno", napominju iz policije.
Pri prelasku kolnika vozač romobila mora paziti na udaljenost i brzinu drugih vozila. Ako nema biciklističke staze, na pješačkom prijelazu mora sići i gurati romobil kao pješak. Uz to, vožnju mora prilagoditi površinama ceste, ali i voditi računa o drugim sudionicima u prometu.