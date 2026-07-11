Ukrajina u pet dana pogodila čak 48 ruskih brodova: Šire se zapanjujuće snimke

Ukrajinske Snage za besposadne sustave tvrde da su u posljednjih pet dana pogodile čak 48 ruskih plovila u Azovskom moru, čime su dodatno pojačale kampanju usmjerenu na prekid opskrbe ruskih snaga na okupiranom Krimu

Prema ukrajinskim navodima, meta više nisu samo cestovne i željezničke veze prema poluotoku, nego i pomorska logistika kojom Rusija doprema gorivo, vojnu opremu i druge zalihe. Na udaru tankeri i ruska 'flota iz sjene' Samo 10. srpnja, tvrde ukrajinske snage, pogođeno je 13 plovila u Azovskom moru – deset tankera, jedan teretni brod, jedan trajekt i jedan tegljač. Ukrajinci navode da je riječ o brodovima iz ruske takozvane "flote iz sjene", mreže tankera kojima Moskva nastoji zaobići zapadne sankcije na izvoz nafte. Zapovjednik ukrajinskih Snaga za besposadne sustave Robert Brovdi, poznat pod pozivnim znakom "Madyar", izjavio je da su sva pogođena plovila pod međunarodnim sankcijama.

Izvor: tportal.hr

Prema ukrajinskim tvrdnjama, dio tih brodova osim izvoza nafte služi i za prijevoz goriva i druge logistike namijenjene ruskim postrojbama na okupiranim područjima. Nova strategija izolacije Krima Posljednjih mjeseci Ukrajina je sustavno napadala cestovne i željezničke pravce kojima se opskrbljuje Krim. Kako je Rusija sve više počela koristiti pomorski promet za dopremu goriva, Kijev je proširio napade i na brodove u Azovskom moru. Američki Institut za proučavanje rata (ISW) nedavno je ocijenio da se radi o novoj fazi ukrajinske strategije izolacije okupiranog poluotoka, usmjerenoj na uništavanje logistike, a ne samo vojnih ciljeva. Prema ranijim izvješćima ukrajinskih snaga, u četiri dana bilo je pogođeno 35 ruskih plovila, a novi podaci brojku podižu na 48. Sateliti zabilježili požar kod Kerčkog tjesnaca Dodatnu težinu ukrajinskim tvrdnjama daju satelitske snimke koje je objavio istraživački projekt Skhemy Radija Slobodna Europa.

ISW: Ukraine has entered a new phase of its campaign to cut off occupied Crimea — the target list has shifted to the gasoline tankers crossing the Azov Sea.



The think tank says months of strikes degraded the road and rail links feeding the peninsula, forcing Russia to send fuel… pic.twitter.com/HeFRRSUWYc — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 10, 2026