Ukrajina u pet dana pogodila čak 48 ruskih brodova: Šire se zapanjujuće snimke

Ukrajinske Snage za besposadne sustave tvrde da su u posljednjih pet dana pogodile čak 48 ruskih plovila u Azovskom moru, čime su dodatno pojačale kampanju usmjerenu na prekid opskrbe ruskih snaga na okupiranom Krimu
Prema ukrajinskim navodima, meta više nisu samo cestovne i željezničke veze prema poluotoku, nego i pomorska logistika kojom Rusija doprema gorivo, vojnu opremu i druge zalihe.
Na udaru tankeri i ruska 'flota iz sjene'
Samo 10. srpnja, tvrde ukrajinske snage, pogođeno je 13 plovila u Azovskom moru – deset tankera, jedan teretni brod, jedan trajekt i jedan tegljač.
Ukrajinci navode da je riječ o brodovima iz ruske takozvane "flote iz sjene", mreže tankera kojima Moskva nastoji zaobići zapadne sankcije na izvoz nafte.
Zapovjednik ukrajinskih Snaga za besposadne sustave Robert Brovdi, poznat pod pozivnim znakom "Madyar", izjavio je da su sva pogođena plovila pod međunarodnim sankcijama.
Prema ukrajinskim tvrdnjama, dio tih brodova osim izvoza nafte služi i za prijevoz goriva i druge logistike namijenjene ruskim postrojbama na okupiranim područjima.
Nova strategija izolacije Krima
Posljednjih mjeseci Ukrajina je sustavno napadala cestovne i željezničke pravce kojima se opskrbljuje Krim. Kako je Rusija sve više počela koristiti pomorski promet za dopremu goriva, Kijev je proširio napade i na brodove u Azovskom moru.
Američki Institut za proučavanje rata (ISW) nedavno je ocijenio da se radi o novoj fazi ukrajinske strategije izolacije okupiranog poluotoka, usmjerenoj na uništavanje logistike, a ne samo vojnih ciljeva.
Prema ranijim izvješćima ukrajinskih snaga, u četiri dana bilo je pogođeno 35 ruskih plovila, a novi podaci brojku podižu na 48.
Sateliti zabilježili požar kod Kerčkog tjesnaca
Dodatnu težinu ukrajinskim tvrdnjama daju satelitske snimke koje je objavio istraživački projekt Skhemy Radija Slobodna Europa.
Na njima se vidi tanker zahvaćen požarom te još jedno oštećeno plovilo u blizini Kerčkog tjesnaca.
Analitičari otvorenih izvora (OSINT) navode i da je promet ruskih tankera u Azovskom moru posljednjih dana znatno smanjen zbog intenziviranja ukrajinskih napada.
Neovisna potvrda ukupnog broja pogođenih brodova zasad nije dostupna.
Napadnute rafinerije i skladišta goriva
Istodobno je Glavni stožer ukrajinske vojske objavio da su ukrajinske snage ponovno pogodile rafineriju nafte Iljski u ruskoj Krasnodarskoj oblasti.
Riječ je o jednoj od najvećih rafinerija na jugu Rusije, kapaciteta do 6,6 milijuna tona godišnje, koja proizvodi benzin, dizel i druge naftne derivate.
Ukrajina tvrdi da se proizvodi iz tog postrojenja koriste za opskrbu ruskih vojnih snaga.
Osim rafinerije, pogođeni su i naftni terminal Kurgannefteprodukt u Taganrogu te skladište goriva Azovnefteprodukt u gradu Azovu u Rostovskoj oblasti. Prema ukrajinskim navodima, na obje lokacije izbili su požari i eksplozije.
Napadi duboko u ruskoj pozadini
Ukrajinske snage izvijestile su i o novom napadu na plinski kondenzacijski kompleks Ust-Luga u Lenjingradskoj oblasti, jednom od najvećih postrojenja za preradu plinskog kondenzata u Rusiji.
Na okupiranom području Zaporiške oblasti navodno je pogođeno i skladište goriva i maziva u blizini Rozivke.
Glavni stožer ukrajinske vojske poručio je da procjena štete još traje te da će se napadi na infrastrukturu koja podupire ruske vojne operacije nastaviti.