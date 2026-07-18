zajedničko priopćenje

State Department se oglasio o Srbiji: Zatražili su kupovinu obrambene opreme

Bi. S. / Hina

18.07.2026 u 07:24

Marco Rubio
Marco Rubio Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW
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Američki državni tajnik Marco Rubio i srbijanski ministar vanjski poslova Marko Đurić predvodili su u petak prvi strateški dijalog SAD i Srbije u Washingtonu kojim je signaliziran zajednički cilj jačanja partnerstva između dviju država, objavila je američka administracija u zajedničkom priopćenju

State Department naveo je da se početkom strateškog dijaloga jača partnerstvo između Sjedinjenih Država i Srbije i bilateralna suradnja radi promicanja mira, sigurnosti i prosperiteta u godini kad se obilježava 145 godina diplomatskih odnosa dviju država,

Srbijanska strana istaknula je da je 'započeto novo poglavlje' u odnosima dviju zemalja i 'uspostavljen institucionalni okvir za njihovo dalje strateško povezivanje'.

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Sjedinjene Države i Srbija potpisale su Memorandum o razumijevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj sigurnosti, a Washington je pozdravio preliminarnu odluku Srbije da nastavi s projektom hidroelektrane Đerdap III (Željezna kapija III) kao prvim projektom identificiranim u okviru Međuvladinog sporazuma o energetici. Taj projekt je, dodaje se, velika investicija u regionalnu energetsku infrastrukturu i korak ka energetski nezavisnijoj Srbiji.

Dvije zemlje su pozdravile najavu jamstva za kredit od 50 milijuna dolara Izvozno-uvozne banke Sjedinjenih Država Telekomu Srbija za postavljanje 5G mreže u Srbiji 'koristeći pouzdane dobavljače, poboljšavajući sigurnost i pouzdanost komunikacijskih sustava Srbije'.

Sjedinjene Države i Srbija ponovo su 'potvrdile svoju zajedničku posvećenost održavanju regionalnog mira i sigurnosti i obvezale se da će povećati tempo vojnih angažmana', pohvalivši dva desetljeća bliske suradnje između Nacionalne garde Ohia i Vojske Srbije u okviru Programa državnog partnerstva.

Srbija je, kako navodi State Department, 'zatražila kupovinu američke obrambene opreme, koja će poslužiti povećanju interoperabilnosti oružanih snaga i izgradnji jakih odnosa razvijenih tijekom bilateralnih i multilateralnih vježbi i zajedničkih mirovnih misija'.

Također, američka administracija objavila je da je izdvojila 1,5 milijun dolara za kontinuiranu suradnju u oblasti civilnog razminiranja radi čišćenja mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Washington je pozdravio odluku Srbije da pristupi programu Artemis i potpiše tzv. Artemidin sporazum - skup principa za 'transparentno, sigurno i odgovorno civilno istraživanje i korištenje svemira' koji će omogućiti 'proširivanje mirne saradnju u dubokom svemiru kroz razmjenu znanja i znanstvenih podataka'.

Dvije zemlje potpisale su i Memorandum o razumijevanju o podjeli troškova za Fulbrightov program stipendija, po kojem će obaveza Srbije biti da godišnje pridonese s 300.000 dolara za podršku proširenju tog programa razmjene i 'pruži dodatne mogućnosti vrhunskim američkim i srpskim znanstvenicima i studentima da predaju i provode istraživanja u korist obje zemlje'.

Sjedinjene Države su potvrdile sudjelovanje na specijaliziranoj beogradskoj izložbi EXPO 2027. Srbija je najavila namjeru da produbi svoje odnose i angažiranje sa Sjedinjenim Državama otvaranjem novih konzulata u Miamiju i San Franciscu.

Srbijanski šef diplomacije Đurić istaknuo je da će Strateški dijalog 'osigurati redovitu, kontinuiranu i strukturiranu komunikaciju na najvišoj razini, kao i platformu za produbljivanje suradnje u oblastima vanjske politike, sigurnosti, energetike, trgovine, investicija, znanosti, obrazovanja, inovacija i visokih tehnologija', priopćio je dodatno MIP Srbije.

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