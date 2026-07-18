Iran uzvraća: 'Tko vas napadne, uzvratite mu istom mjerom'

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) priopćila je da je pogodila američki logistički centar u kampu Arifjan te uništila radarski sustav u zrakoplovnoj bazi Ali Al Salem u Kuvajtu. Prema navodima iranskih državnih medija, IRGC je također gađao lokaciju u Bahreinu u kojoj su bili raspoređeni američki borbeni zrakoplovi u zrakoplovnoj bazi Sheikh Isa, kao i jedan obavještajni podatkovni centar.

Kuvajt je bio izložen višestrukim napadima, pri čemu je pogođeno postrojenje za desalinizaciju vode, a rad Međunarodne zračne luke Kuvajt privremeno je obustavljen zbog ponovljenih prijetnji projektilima i dronovima.

Revolucionarna garda tvrdi i da je u raketnom i napadu dronovima u subotu ujutro na američku bazu Al Azraq u Jordanu uništila najmanje dva američka borbena zrakoplova i još tri letjelice, objavila je iranska državna televizija. Reuters nije mogao neovisno potvrditi te tvrdnje.

'Budući da ne postoji međunarodna institucija koja bi zaustavila divljaštvo američke vojske, pred nama ne postoji drugi put osim kuranske zapovijedi: 'Tko vas napadne, uzvratite mu istom mjerom', poručio je IRGC u priopćenju, upozorivši američke saveznike u regiji da očekuju nove napade.

U petak su obje strane usmjerile napade na pomorski promet. Sjedinjene Države priopćile su da provode pomorsku blokadu, dok je Iran naveo da je gađao brodove koji su, prema njegovim tvrdnjama, prekršili pravila plovidbe kroz Hormuški tjesnac, ključni morski prolaz kojim prolazi oko petine svjetske opskrbe naftom. Cijene nafte u petak su porasle za više od četiri posto i dosegnule najvišu razinu u više od mjesec dana, povećavajući politički pritisak na američkog predsjednika Donalda Trumpa uoči kongresnih izbora u studenome, na kojima njegova Republikanska stranka nastoji zadržati vlast.

Otvoreni rat?

Washington i Teheran posljednjih dana ispituju granice moguće eskalacije nakon sloma sporazuma o primirju prošlog tjedna, što povećava opasnost od povratka otvorenom ratu. Sve češće su na meti i civilni objekti, unatoč zabrinutosti zbog mogućih ratnih zločina. Iranski mediji izvijestili su da je nekoliko projektila u subotu pogodilo elektroenergetske objekte i postrojenja za desalinizaciju u južnom gradu Jasku, pozivajući se na lokalnog dužnosnika. Novinska agencija Tasnim navodi da je oko 10.000 ljudi u 20 sela ostalo bez opskrbe vodom.

Kuvajtsko ministarstvo električne energije, vode i obnovljivih izvora priopćilo je da je u iranskom napadu pogođeno postrojenje za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode. Bio je to drugi napad na kuvajtska postrojenja za desalinizaciju u dva dana. Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je ranije da je sedmi uzastopni dan udara završilo napadima na iranske nadzorne sustave, vojnu logističku infrastrukturu, podzemna skladišta oružja i pomorske kapacitete.

Mostovi na meti

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda António Guterres zabrinut je zbog eskalacije sukoba, posebno zbog 'napada na civilnu infrastrukturu u Iranu i diljem regije', rekao je u petak njegov glasnogovornik. Iranski mediji izvijestili su da su u subotu rano ujutro izvedeni napadi u pokrajini Hormozgan uz Hormuški tjesnac. Državna televizija objavila je da su poginule tri osobe, osam ih je ranjeno, a oštećena su dva mosta i cestovni tunel. Dan ranije iranski državni mediji izvijestili su da su američki napadi pogodili najmanje pet mostova na jugu zemlje. U napadima na mostove u južnoj luci Bandar Khamir poginulo je sedam ljudi, a pogođen je i željeznički kolodvor. Nadalje na istoku, u Iranshahru, prema izvješćima pogođena je zračna luka.

Trump je zaprijetio opsežnim zračnim udarima na iransku infrastrukturu, a nije isključio ni mogućnost kopnene operacije na iranskoj obali ili otocima. Američki dužnosnici navode da napadi na jug Irana djelomično imaju za cilj pružiti Trumpu dodatne vojne opcije. Takvi potezi nose rizik da Iran uzvrati napadima na ključnu infrastrukturu ranjivih zaljevskih država ili da njegovi saveznici u Jemenu dodatno poremete globalnu opskrbu energentima napadima na brodove koji plove Crvenim morem.