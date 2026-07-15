Dok svi gase benzince, Porsche patentirao motor kakav svijet još nije vidio

Porsche je ponovno pokazao da ne razmišlja kao većina automobilske industrije. Dok konkurencija ulaže milijarde eura u elektrifikaciju, iz Stuttgarta stiže patent koji bi mogao razveseliti sve ljubitelje klasičnih motora.

Njemački proizvođač prijavio je patent za novi W-motor, odnosno motor s tri reda cilindara koji dijele zajedničku radilicu. Najzanimljivije je to što patent prikazuje izvedbu s čak 18 cilindara, odnosno po šest u svakom redu.

Za razliku od poznatih W12 i W16 motora iz Bentleyja i Bugattija, koji koriste dvije uske V-konfiguracije spojene u jednu cjelinu, Porsche je osmislio "pravi" W-motor s tri zasebna reda cilindara postavljena pod kutom od 60 stupnjeva. Takva konstrukcija omogućuje kompaktnije dimenzije, pa bi čak i W18 mogao biti dug tek koliko klasični redni šestcilindraš.

Patent također predviđa mogućnost ugradnje po jednog turbopunjača za svaki red cilindara, što znači da bi u teoriji ovaj motor mogao koristiti čak tri turbopunjača.

Porsche u patentu navodi da ovakav raspored omogućuje ravniji protok zraka prema cilindrima, manje gubitke uslijed trenja te bolje odvajanje usisnog i ispušnog sustava. Hladniji usisni zrak mogao bi povećati performanse bez povećanja obujma motora.

Zanimljivo je da patent ne ograničava konstrukciju isključivo na 18 cilindara. Dokumentacija navodi kako bi ista arhitektura mogla poslužiti i za motore s devet ili 15 cilindara, ovisno o budućoj primjeni.

Ipak, vrijedi naglasiti da podnošenje patenta ne znači i skori dolazak ovakvog motora u serijsku proizvodnju. Automobilske tvrtke često patentiraju inovativna rješenja kako bi zaštitile svoje ideje, a mnoge od njih nikada ne završe u proizvodnim modelima.

No u trenutku kada se činilo da motori s unutarnjim izgaranjem polako odlaze u povijest, ovaj Porscheov potez pokazuje da razvoj benzinskih motora još nije rekao posljednju riječ.