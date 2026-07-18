Dramatičan globalni zaokret: Američki ugled strmoglavo pada, a jedan rival to vješto koristi

Veliko istraživanje istraživačkog centra Pew otkrilo je da se svijet sve više okreće istoku. Naime ljudi diljem svijeta imaju povoljnije mišljenje o Kini nego o SAD-u

Ispitivanje koje je provedeno u 36 zemalja i teritorija diljem svijeta pokazalo je da je u samo godinu dana naklonost SAD-u značajno pala. 'Neki od stavova koje vidimo o SAD-u su na ili blizu povijesno niskih razina', upozorila je zamjenica direktora u Pewu, Laura Silver, za Washington Post. Kako pojašnjavaju iz Pewa, promjena se dogodila usred vrlo vidljivih i kontroverznih američkih angažmana na svjetskoj sceni: od Trumpovih prijetnji aneksijom Grenlanda i Kanade, preko rata u Iranu, do nametanja carina gotovo cijelom svijetu i ukidanja američke pomoći inozemstvu.

S druge strane, nakon koronavirusa su stavovi prema Kini sve pozitivniji. Čak su stanovnici tradicionalno SAD-u naklonjenih zemalja, kao što su Velika Britanija, Kanada, Francuska i Njemačka, postali skloniji Kini. A promjene su u nekim slučajevima i dramatične. Tako je u Velikoj Britaniji 50 posto ispitanika pozitivno gledalo na SAD u usporedbi s 39 posto za Kinu. Ove godine čak 46 posto ljudi pozitivno gleda na Kinu dok je takav stav prema SAD-u pao na 41 posto. Glavni razlog - sukob na Bliskom istoku Iz Pewa ističu da je sukob na Bliskom istoku još jedan od važnih čimbenika u globalnoj percepciji. Naime anketa je provođena od veljače do svibnja, odnosno prije i tijekom tog sukoba. 'Mogli smo vidjeti kako su se stavovi mijenjali kada su u pitanju stavovi o Sjedinjenim Državama nakon ožujka i travnja. U mnogim zemljama stavovi o Sjedinjenim Državama bili su negativniji ako su ljudi kasnije anketirani jer je rat uzeo veći danak', upozorava Silver.

Donald i Melania Trump Izvor: Profimedia / Autor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Donald i Melania Trump Izvor: Profimedia / Autor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zanimljivo, Kina je i dalje nepopularna među svojim susjedima zbog svojih teritorijalnih zahtjeva u Južnom kineskom moru, a pogotovo zbog sukoba s Indijom oko spornog teritorija duž njihove zajedničke granice. Stoga ne iznenađuje to da ispitanici iz indopacifičkih zemalja, saveznica SAD-a, i dalje više podržavaju SAD nego Kinu. Različiti doživljaj Kine i SAD-a Treba istaknuti dva zanimljiva ekstrema. U Japanu pozitivno mišljenje o Kini ima samo 11 posto ispitanika, a u Pakistanu je taj postotak čak 90 posto. Razlog za to je 'kinesko-pakistanski ekonomski koridor', koji se često smatra 'vodećim projektom inicijative Pojas i put', ambicioznog kineskog plana za izgradnju infrastrukture u većem dijelu zemalja u razvoju u jugoistočnoj i južnoj Aziji. Isti se obrazac pojavljuje u Africi. Tamo gdje je Peking financirao infrastrukturu (Gana, Nigerija, Kenija i Južna Afrika) stav prema Kini je pozitivniji od stava prema SAD-u.