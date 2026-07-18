Dramatičan globalni zaokret: Američki ugled strmoglavo pada, a jedan rival to vješto koristi

Veliko istraživanje istraživačkog centra Pew otkrilo je da se svijet sve više okreće istoku. Naime ljudi diljem svijeta imaju povoljnije mišljenje o Kini nego o SAD-u
Ispitivanje koje je provedeno u 36 zemalja i teritorija diljem svijeta pokazalo je da je u samo godinu dana naklonost SAD-u značajno pala.
'Neki od stavova koje vidimo o SAD-u su na ili blizu povijesno niskih razina', upozorila je zamjenica direktora u Pewu, Laura Silver, za Washington Post.
Kako pojašnjavaju iz Pewa, promjena se dogodila usred vrlo vidljivih i kontroverznih američkih angažmana na svjetskoj sceni: od Trumpovih prijetnji aneksijom Grenlanda i Kanade, preko rata u Iranu, do nametanja carina gotovo cijelom svijetu i ukidanja američke pomoći inozemstvu.
S druge strane, nakon koronavirusa su stavovi prema Kini sve pozitivniji.
Čak su stanovnici tradicionalno SAD-u naklonjenih zemalja, kao što su Velika Britanija, Kanada, Francuska i Njemačka, postali skloniji Kini. A promjene su u nekim slučajevima i dramatične. Tako je u Velikoj Britaniji 50 posto ispitanika pozitivno gledalo na SAD u usporedbi s 39 posto za Kinu. Ove godine čak 46 posto ljudi pozitivno gleda na Kinu dok je takav stav prema SAD-u pao na 41 posto.
Glavni razlog - sukob na Bliskom istoku
Iz Pewa ističu da je sukob na Bliskom istoku još jedan od važnih čimbenika u globalnoj percepciji. Naime anketa je provođena od veljače do svibnja, odnosno prije i tijekom tog sukoba.
'Mogli smo vidjeti kako su se stavovi mijenjali kada su u pitanju stavovi o Sjedinjenim Državama nakon ožujka i travnja. U mnogim zemljama stavovi o Sjedinjenim Državama bili su negativniji ako su ljudi kasnije anketirani jer je rat uzeo veći danak', upozorava Silver.
Zanimljivo, Kina je i dalje nepopularna među svojim susjedima zbog svojih teritorijalnih zahtjeva u Južnom kineskom moru, a pogotovo zbog sukoba s Indijom oko spornog teritorija duž njihove zajedničke granice.
Stoga ne iznenađuje to da ispitanici iz indopacifičkih zemalja, saveznica SAD-a, i dalje više podržavaju SAD nego Kinu.
Različiti doživljaj Kine i SAD-a
Treba istaknuti dva zanimljiva ekstrema. U Japanu pozitivno mišljenje o Kini ima samo 11 posto ispitanika, a u Pakistanu je taj postotak čak 90 posto. Razlog za to je 'kinesko-pakistanski ekonomski koridor', koji se često smatra 'vodećim projektom inicijative Pojas i put', ambicioznog kineskog plana za izgradnju infrastrukture u većem dijelu zemalja u razvoju u jugoistočnoj i južnoj Aziji. Isti se obrazac pojavljuje u Africi. Tamo gdje je Peking financirao infrastrukturu (Gana, Nigerija, Kenija i Južna Afrika) stav prema Kini je pozitivniji od stava prema SAD-u.
Trumpovo ukidanje Američke agencije za međunarodni razvoj 2025. godine teško je pogodilo velik dio Afrike jer je primala četvrtinu svih sredstava te agencije. Osim toga, gotovo 80 posto američkih veleposlanstava u Africi nema veleposlanika, a Kina je masovno ulagala u širenje svoje diplomatske mreže.
'Posljednje dvije godine uništile su ideju da se Sjedinjenim Državama može vjerovati kao pouzdanom partneru u bilo čemu. Kina je agresivno intervenirala da bi to iskoristila te ona i druge autoritarne zemlje čine mnogo toga kako bi potkopale ideju da je demokracija najbolji politički sustav, točka. To vrlo dobro funkcionira', komentirao je rezultate za Washington Post Joshua Kurlantzick, viši suradnik Vijeća za vanjske odnose za jugoistočnu Aziju.