Bilić sprema veliku promjenu u reprezentaciji? Ovo bi moglo riješiti najveći problem Hrvatske

Prekidi su ove sezone, kao i na Svjetskom prvenstvu, postali jedan od ključnih elemenata igre. Hrvatska im u Americi očito nije posvetila dovoljno pozornosti i zbog toga je skupo platila. Od sedam primljenih pogodaka, čak pet stiglo je nakon prekida ili lošeg branjenja ubačaja i kaznenog prostora.

Engleska i Portugal pokazali su koliko detaljna priprema statičnih situacija može biti važna, pa će novi stožer tom segmentu morati pristupiti ozbiljnije.

Jedan od najpoznatijih stručnjaka za prekide je Nicolas Jover, koji je nakon Manchester Cityja veliki uspjeh ostvario u Arsenalu. Zanimljivo, svojedobno je radio i u hrvatskoj reprezentaciji u stožeru Nike Kovača. Portugal je, pak, za Svjetsko prvenstvo angažirao Austina MacPheeja iz Aston Ville.

Pitanje je samo vremena kada će i Hrvatska dobiti stručnjaka zaduženog isključivo za prekide. Kako prenose Sportske novosti, Bilić bi mogao posegnuti za dokazanim trenerom iz nekog kluba, ambicioznim analitičarom ili bivšim igračem kojem vjeruje.