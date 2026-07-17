vatrogasna intervencija

Noćna drama na nebu iznad Makarske: Svi govore neće, neće, ali kad se poklopi hoće!

V. B.

17.07.2026 u 19:23

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Matko Begovic/PIXSELL
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Makarski vatrogasci objavili su detalje o sinoćnjoj intervenciji zbog jednog upaljenog lampiona, kojeg je vjetar nosio prema šumi na Osejavi. Vatrogasci su se do Osejave probijali kroz pristupnu cestu blokiranu osobnim vozilima, a srećom da ovaj put potrebe za intervencijom nije bilo jer se lampion na kraju ugasio u zraku

'Jučer nešto iza 21:30 sati pristiglo je više dojava kako svjetleći lampion “Sky lantern” nošen vjetrom leti prema park šumi Osejava. Odmah po dojavi na teren je izašla JVP Makarska sa šumskim vozilom i 3 vatrogasca. Sreća u nesreći je da se lampion prije doticaja sa vegetacijom ugasio. Da, svi govore: “Neće,neće.” Vjerujte,kad se poklope uvjeti,hoće.

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Molimo Vas, svi moramo biti svjesni da je bilo kakva uporaba otvorenog plamena na otvorenom prostoru strogo zabranjena,svjedoci smo ovih dana velikih požara u našoj Dalmaciji. I najmanja neopreznost i nepromišljenost je potrebna da se dogodi katastrofa, zato svi skupa budimo zaštitnici našeg grada te nas o bilo kakvom loženju vatre na otvorenom ili uporabi otvorenog plamena nazovite da na vrijeme spriječimo veće probleme', apelirali su iz JVP-a Makarske, a njihove riječi prenijela je Makarska Danas.

Lampion iznad makarske luke
Lampion iznad makarske luke Izvor: Screenshot / Autor: Makarska danas

Dodali su kako su više puta upozoravali i molili, a pristupna cesta u park šumu Osejava bila je blokirana osobnim vozilima.

'Vatrogasci 10 minuta probijali do samog ulaza u šumu. Vatrogasna vozila nisu fićo, gabaritom su puno veća te ne mogu svugdje proći kao i malo vozilo, stoga ne ostavljate svoje limene ljubimce na za parking nepredviđena mjesta', naveli iz JVP grada Makarske.

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